Raúl “Tala” Rangel, portero de Chivas, aseguró que su prioridad es la Selección Mexicana y no la Liguilla del Clausura 2026, al perfilarse para disputar su primer Mundial.

En medio de la polémica por las bajas rojiblancas, el guardameta dejó claro que la convocatoria del Tri está por encima de cualquier club. Su postura generó duras reacciones entre la afición, que lo acusó de “mercenario” en redes sociales.

La selección mexicana de Javier Aguirre iniciará concentración el 6 de mayo rumbo a su debut mundialista ante Sudáfrica.

¿Por qué elige Tala Rangel al Tri sobre Chivas?

Chivas clasificó a la Liguilla del Clausura 2026 con Gabriel Milito como estratega, pero no podrá contar con cinco de sus jugadores desde los cuartos de final, entre ellos Tala Rangel.

Esta situación ocurre debido al acuerdo que permite a Javier Aguirre contar con los seleccionados mexicanos que jugarán el Mundial 2026, varias semanas antes del inicio del torneo.

La Selección Mexicana iniciará su concentración para el Mundial 2026 este 6 de mayo, poco más de un mes de su debut ante Sudáfrica el 11 de junio.

Raúl Tala Rangel fue el portero titular de México ante Portugal (Itzel Espinoza)

¿Qué dijo Tala Rangel sobre su convocatoria a la Selección Mexicana?

Raúl Tala Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, son los cinco jugadores de Chivas convocados para el Mundial 2026.

En ese sentido, cuando se le preguntó al Tala Rangel sobre qué prefería entre jugar el Mundial 2026 o buscar el título de Liga MX, compartió lo siguiente.

“La Selección está por encima de cualquier club” Raúl Tala Rangel, portero de Chivas

Duras reacciones ante la elección de Tala Rangel

La respuesta de los aficionados rojiblancos a la elección de Tala Rangel, quien prefiere jugar el Mundial que la Liguilla, llegaron de inmediato en las redes sociales.

“Mercenario”, “que no regrese”, “¿quién le paga el sueldo?” fueron algunos de los comentarios que se acumularon en redes con el portero de Chivas.

La molestia no es solo por la frase, es por lo que representa: la sensación de que el Rebaño vuelve a quedar en segundo plano en el momento que más importa.