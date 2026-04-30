Richard Ledezma se quedó fuera de la primera convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, y en Chivas tienen claro que el defensa es el mejor en su posición.

La lateral derecha en Chivas es propiedad de Richard Ledezma, convertido en un jugador con gran capacidad ofensiva, de la cual, prescindió por ahora Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana.

En Chivas respaldan a Richard Ledezma tras quedar fuera de la Selección Mexicana

En Chivas, el respaldo para Richard Ledezma tras quedar fuera de la Selección Mexicana llegó en voz de su compañero Omar Govea.

El mediocampista con experiencia en el futbol de Europa aseguró en cuanto a Richard Ledezma, que “no hay mejor jugador en su posición que él”.

Govea fue más allá al mencionar que Ledezma es un jugador que tiene que estar ahí (Selección Mexicana)“.

Richard Ledezma, futbolista del Club Guadalajara. (@richydezma/Instagram )

¿Contra quién competía Richard Ledezma por un lugar en la Selección Mexicana?

Rodrigo Huescas y Jorge Sánchez, son los principales “rivales” de Richard Ledezma en la defensa lateral derecha de la Selección Mexicana, ambos juegan en Europa, experiencia que también tiene el zaguero de Chivas.

¿Aún puede llegar Richard Ledezma al Mundial 2026?

Richard Ledezma, al igual que el resto de los jugadores que han estado en el radar de la Selección Mexicana, aún puede llegar al Mundial 2026, pese a no haber sido convocado esta vez.

Rodrigo Huescas se encuentra en etapa de recuperación de una lesión, y si no es capaz de recuperar su nivel a tiempo para llegar al Mundial, Richard Ledezma podría volver a entrar en la ecuación.