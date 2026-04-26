Chivas vs Tijuana continuaron la actividad de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que terminó empatado sin goles, con lo que el Rebaño perdió el liderato.

Chivas vs Tijuana fue un partido al que ambos equipos llegaron con la mente puesta en la fase final de la Liga MX, aunque con distintos panoramas.

Chivas defendía el liderato de la Liga MX, mientras que Tijuana se aferraba a la esperanza de clasificar.

Marcador final: Chivas 0-0 Tijuana

Chivas vs Tijuana: así fue el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

El partido Chivas vs Tijuana de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Goles del partido Chivas vs Tijuana:

No hubo goles en el partido

¿Cómo quedaron Chivas y Tijuana después de 17 jornadas de la Liga MX?

Chivas quedó con 36 puntos igualado con Pumas, pero la mejor diferencia de goles de los felinos le dio el liderato general de la Liga MX.

Tijuana llegó a 23 puntos en el octavo lugar de la competencia, pero esa cosecha no le asegura la clasificación a la Liguilla.

Rival de Chivas en la Liguilla de la Liga MX

Chivas terminó como segundo lugar y su rival podría ser Tigres o América, en cuartos de final de la Liga MX.

El partido América vs Atlas define al rival de Chivas, que llegará mermado a la Liguilla, tanto física como futbolísticamente.

Tijuana queda eliminado si Atlas es capaz de sumar un punto ante América.