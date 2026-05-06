Después de que se hiciera pública la posibilidad de que Toluca pueda utilizar a sus seleccionados en el partido de la Concachampions, Amaury Vergara, dueño de Chivas pidió a su directiva que sus jugadores se reporten con el club.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club” Jorge Vergara, dueño de Chivas

¿Qué dijo Amaury Vergara sobre su jugadores?

A través de una publicación en “X”, Amaury Vergara escribió en aparente alusión a la posibilidad de que Toluca cuente con sus jugadores para la Concachampions, que los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan.

En ese sentido, instruyó a la Dirección Deportiva del Club Chivas, para que sus jugadores se reporten (hoy miércoles 6 de mayo) en las instalaciones del club.

En su publicación, Vergara no deja claro si se refiere a los seleccionados, dejando abierta la puerta a las especulaciones.

Los jugadores seleccionados de Chivas que no reportarían a la concentración de Javier Aguirre serían Armando González, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Raúl Rangel.

Publicación de Amaury Vergara

¿Por que no reportarían jugadores de Chivas con la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana habría otorgado permiso para que Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores de Toluca convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026, estuvieran con Toluca para enfrentar al LAFC en las semifinales de la Concachampions 2026.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, Toluca hizo la petición formal para poder contar con sus futbolistas, misma que fue aprobada por la Selección Mexicana, así que tanto Alexis Vega como Jesús Gallardo podrían volver con los Diablos Rojos.

Hasta el momento de escribir esta nota, no existe una postura oficial de la Selección Mexicana al respecto.