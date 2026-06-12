Una desafortunada frase que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, dijo sobre Italia, se ha vuelto viral y ha sido motivo de una intensa polémica.

“Disfrutamos de este primer Mundial histórico con 48 equipos. Quizás Italia se clasificaría con 64 equipos. Podríamos ampliarlo a 228 para ver si se clasifica” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Lo anterior debido a que el directivo hizo una “broma” relacionada con la inasistencia de la selección italiana durante los últimos 3 mundiales pese a la ampliación de cupos.

Ante los dichos de Gianni Infantino, la Federación Italiana de Futbol (FIGC) le respondió de manera firme al reprobar las declaraciones y advertir que es necesario conducirse de forma respetuosa.

Gianni Infantino hizo una “broma” sobre Italia que se volvió viral

Durante los últimos 3 procesos clasificatorios, la selección de Italia se ha convertido en una de las mayores decepciones del panorama futbolístico, pues no ha conseguido siquiera llegar al repechaje.

Incluso, la tricampeona del mundo no logró hacerse de un cupo en el Mundial 2026 pese a que se ampliaron de 32 a 48 los espacios, hecho que para Gianni Infantino fue motivo de burla.

Así ocurrió debido a que Gianni Infantino señaló que pese a la ausencia de Italia, el Mundial 2026 debe ser disfrutado a plenitud, pero no se debe descartar la posibilidad de abrir más cupos a futuro.

Gianni Infantino (ETHAN CAIRNS / AP)

En ese sentido, refirió que tal vez si se amplían hasta 64 los boletos mundialistas, la Scuadra Szzurra tenga oportunidad, pero de no conseguirlo, se abrirán 228 cupos para que lo logre.

La polémica frase desató las risas de periodistas que entrevistaban al dirigente de la FIFA, pero no cayó nada bien en Italia, donde fue interpretada como una falta de respeto.

Federación de Italia responde a “broma” de Gianni Infantino

Aunque el dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo en tono de “broma” que se extenderán hasta 228 los boletos mundialistas, la federación de Italia no interpretó la frase como un chiste.

Y es que en medio de la polémica que se generó por los dichos, la FIGC respondió de inmediato al advertir que las declaraciones son completamente desafortunadas y carecen de tacto.

“Una declaración desafortunada y falta de tacto que ha herido a toda la comunidad deportiva italiana. El fútbol enseña valores, sobre todo el respeto” Federación Italiana de Futbol (FIGC)

En especial porque en su respuesta, la federación sentenció que la “broma” ha causado una herida en toda la comunidad deportiva de Italia y va contra los valores y respeto que enseña en futbol.