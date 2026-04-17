Cruz Azul vs Tijuana se jugará el sábado 18 de abril en la Jornada 15 de la Liga MX. El pronóstico es 2-1 en favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones.

Cruz Azul vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

El pronóstico del Cruz Azul vs Tijuana es una victoria del equipo de Nicolás Larcamón con un marcador de 2-1 en la Jornada 15 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Cruz Azul 2-1 Tijuana

Cruz Azul vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Te compartimos las posibles alineaciones de Cruz Azul vs Tijuana, partido correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX.

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela

Delanteros: Gabriel Fernández

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Rafael Inzunza, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Nicolás Ortiz

Mediocampistas: Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Aldahir Pérez, Kevin Castañeda, Gilberto Mora

Delanteros: Mourad El Ghezouani

Cruz Azul vs Tijuana: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Cruz Azul vs Tijuana se medirán en la Jornada 15 de la Liga MX. El partido se jugará el sábado 18 de abril del 2026 y será transmitido por ViX, Canal 5 y TUDN.

Partido: Cruz Azul vs Tijuana

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN

Cruz Azul vs Tijuana en la Liga MX (Carlos Heredia / Carlos Heredia)

¿Cómo llegan Cruz Azul y Tijuana a la Jornada 15 de la Liga MX?

Cruz Azul llega a este partido como el sublíder del torneo con 28 puntos cosechados tras 14 jornadas jugadas, aunque también vienen de recibir un duro golpe al quedar eliminados de la Concachampions a manos del LAFC.

Por su parte, Tijuana está en el décimo puesto de la tabla de posiciones con 18 puntos y este partido es vital en sus aspiraciones por meterse a la Liguilla del Clausura 2026.