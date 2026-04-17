Cruz Azul vs Tijuana se jugará el sábado 18 de abril en la Jornada 15 de la Liga MX. El pronóstico es 2-1 en favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones.
Cruz Azul vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
El pronóstico del Cruz Azul vs Tijuana es una victoria del equipo de Nicolás Larcamón con un marcador de 2-1 en la Jornada 15 de la Liga MX.
- Pronóstico del partido: Cruz Azul 2-1 Tijuana
Cruz Azul vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Te compartimos las posibles alineaciones de Cruz Azul vs Tijuana, partido correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX.
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela
- Delanteros: Gabriel Fernández
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Inzunza, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Nicolás Ortiz
- Mediocampistas: Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Aldahir Pérez, Kevin Castañeda, Gilberto Mora
- Delanteros: Mourad El Ghezouani
Cruz Azul vs Tijuana: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Cruz Azul vs Tijuana se medirán en la Jornada 15 de la Liga MX. El partido se jugará el sábado 18 de abril del 2026 y será transmitido por ViX, Canal 5 y TUDN.
- Partido: Cruz Azul vs Tijuana
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ViX, Canal 5 y TUDN
¿Cómo llegan Cruz Azul y Tijuana a la Jornada 15 de la Liga MX?
Cruz Azul llega a este partido como el sublíder del torneo con 28 puntos cosechados tras 14 jornadas jugadas, aunque también vienen de recibir un duro golpe al quedar eliminados de la Concachampions a manos del LAFC.
Por su parte, Tijuana está en el décimo puesto de la tabla de posiciones con 18 puntos y este partido es vital en sus aspiraciones por meterse a la Liguilla del Clausura 2026.