El futbolista de Chivas, Richard Ledezma, fue uno de varios jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria de México previo al Mundial 2026, sin embargo, ya dio su reacción tras quedar fuera.

Richard Ledezma aseguró que lejos de estar triste se quedará enfocado con Chivas, quien peleará el título del Clausura 2026 de la Liga MX en la Liguilla.

“Es un ganar-ganar”: Las palabras de Richard Ledezma tras quedar fuera del Mundial 2026

Richard Ledezma no fue incluido en la lista de Javier Aguirre de la Selección Mexicana, por lo que ahora buscará pelear el título con el resto de sus compañeros de Chivas, equipo que no ha podido lograr un campeonato de Liga MX desde 2017.

“Es una situación de ganar-ganar, el ir a un Mundial es un sueño mío, pero también lo es ganar un campeonato nacional con Chivas”, dijo Richard Ledezma, futbolista de Chivas.

El jugador que llegó a Chivas en el pasado mercado invernal, fue titular con el Rebaño Sagrado en 14 partidos de la fase regular del Clausura 2026 y había sido convocado con la Selección Mexicana para los pasados cinco juegos amistosos.

“Es una liga muy física, pero me adapté muy rápido gracias al entrenador y también el tener de compañeros a tantos mexicanos me ayudó, eso es un hecho”, dijo el mexicano, quien llegó a la Liga MX tras militar cinco años con el PSV de la liga holandesa.

Richard Ledezma apunta al título con Chivas tras quedar fuera del Mundial 2026. (Alejandro Alfaro)

¿Contra quién jugará Richard Ledezma y Chivas en la Liga MX?

Luego de no ser convocado para la Selección Mexicana, Richard Ledezma jugará con Chivas la Liguilla del Clausura 2026.

Richard Ledezma y Chivas enfrentarán a Tigres en los cuartos de final de la Liga MX, disputando el partido de ida el próximo sábado 2 de mayo de 2026.