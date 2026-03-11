Uber recordó a la Guardia Nacional el fallo judicial que ganó en 2025 contra las detenciones de sus conductores en aeropuertos de México, luego de que una jueza federal ordenara cesar estas prácticas consideradas arbitrarias y discriminatorias.

La resolución del juicio de amparo 1202/2025 establece que los choferes de Uber pueden recoger y dejar pasajeros sin ser multados ni sufrir el aseguramiento de sus vehículos.

El recordatorio llega tras el anuncio de operativos contra Uber y DiDi en el AICM desde el 12 de marzo de 2026, en medio de protestas y bloqueos por parte de taxis concesionados.

Uber: Guardia Nacional podría enfrentar sanciones si incumple orden judicial

Ante las continuas detenciones de la Guardia Nacional contra los conductores de Uber, la empresa recordó el fallo ganado y otorgado por una jueza federal para evitar que continúen deteniendo a sus conductores.

La resolución establece que las autoridades responsables deben “cesar en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”, por lo que los conductores que utilizan Uber podrán recoger o dejar usuarios en aeropuertos sin ser multados o sufrir el aseguramiento de sus vehículos.

“Uber confía en que esta resolución y la suspensión definitiva otorgada en octubre de 2025, serán respetadas por la autoridad en vísperas de la Copa del Mundo, el evento deportivo más importante del planeta, y con el cual México recibirá más de cinco millones de visitantes adicionales.” Comunicado de Uber

El comunicado de la plataforma recuerda la resolución emitida por la jueza federal, en donde se advierte que la Guardia Nacional podría enfrentar sanciones si no respeta la suspensión definitiva de detenciones contra conductores de Uber.

De acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Amparo, los servidores públicos que desobedezcan una suspensión judicial debidamente notificada pueden enfrentar:

Penas de tres a nueve años de prisión

Multas

Destitución

Inhabilitación para ocupar cargos públicos por el mismo periodo

Finalmente, Uber reitera dos hechos importantes en su comunicado al recordar esta resolución federal contra las detenciones hacia conductores de su aplicación:

Los conductores que utilizan la app no deben ser multados por la Guardia Nacional al recoger o dejar pasajeros en aeropuertos. La plataforma no opera de manera irregular, como señaló recientemente el Grupo Aeroportuario Marina.

Pues cabe recordar que Uber lleva más de 13 años operando en México con miles de usuarios que utilizan los servicios de la plataforma diariamente como alternativa de movilidad.

De igual manera, gracias al uso de los usuarios, miles de conductores de la app pueden generan ingresos a través de ella pues “a nivel mundial, Uber está disponible en más de 700 aeropuertos y 15 mil ciudades.”

“Uber reafirma y mantiene su total disposición al diálogo con las autoridades federales para la modernización de la legislación vigente, que permita la integración de las plataformas al ecosistema de movilidad en los aeropuertos, impulsando la libre competencia y el derecho a elegir. Un marco normativo moderno garantiza una movilidad segura, transparente y eficiente en beneficio de los usuarios y del desarrollo y la competitividad de México como un destino turístico e inversiones de clase mundial.” Comunicado de Uber