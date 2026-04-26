Durante la CCXPMX 2026, SDPnoticias tuvo la oportunidad de hablar con representantes de Disney+ acerca del desempeño y futuro de la plataforma; principalmente, ante la inminente fusión de plataformas —como Warner Bros. y Paramount— y la alta demanda de contenidos.

Además de tocar el tema de la exhibición en cines y streaming, el cómo abordará ese tema Disney+ en el futuro inmediato.

Disney+ confía en su estructura ante las exigencias de las audiencias en streaming

En nuestra plática con gente de Disney+ en CCXPMX 2026, le preguntamos a Daniela Ferrari, directora, Marketing DTC, TWDC México, lo que le depara a la plataforma ante la fusión de Warner Bros. y Paramount.

Daniela Ferrari nos señaló que, si bien se trata de un movimiento que tendrá repercusión en toda la industria, Disney+ (así como toda la empresa en general) cuenta con una base sólida para hacer frente a los cambios.

Esto debido a que la plataforma está en constante evolución, no es que vayan a reaccionar a los eventos recientes, sino que siempre tratan de adelantarse a lo que sucede en el mercado.

Disney+ en CCXPMX 2026 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Es cierto que siempre hay imprevistos, pero sería ingenuo pensar que la plataforma y la empresa que la sustenta se quedan estáticas hasta que sucede algo de este tipo.

Así, dejan ver que no tienen gran preocupación por la competencia que llegará en el futuro inmediato, ya que consideran que tienen las armas para afrontar los retos logísticos y estratégicos.

“Disney+ está en constante evolución, no es que vayamos a responder a lo que sucede con esa fusión, sino que ya estamos preparados para posibles eventualidades que modifiquen el mercado; esto debido a que ese mismo mercado y las formas de consumo cambian constantemente. Además poseemos una cartera lo suficientemente fuerte como para asegurar nuestra posición en la industria en el futuro inmediato.” Daniela Ferrari, Director, Marketing DTC, TWDC México

Disney+ en CCXPMX 2026 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Disney+ no canibalizará los estrenos en cine, como es el miedo ante los cambios en la industria

Respecto a los estrenos en cine y la posible migración masiva a streaming, Mónica Vidaurri, directora, Marketing OOH, TWDC México, habló de la estrategia que seguirá Disney+.

De entrada fue tajante: Disney no está pensando en migrar los estrenos de cine a streaming; la estrategia de contenido de la empresa abarca tanto lanzamientos en cine como en plataforma.

Aún más, no se ve a Disney+ como un sustituto de la experiencia cinematográfica, sino como una expansión de la vida de las franquicias; las cuales conectan en primer lugar con la audiencia en cine, para después pasar a las pantallas de streaming.

Destacando que Disney tiene de las ventanas más largas de permanencia en cine, además de ser una de las empresas que más estrenos tiene en salas.

Sin olvidar que la misma Disney+ tiene su propio calendario de estrenos, por lo que no dependen de llevar de manera inmediata los largometrajes cinematográficos.

Y destacando que aunque son complementarios (Disney+ y el estreno en cine), en realidad apuntan a audiencias y mercados diferentes, cuya forma de ver películas difiere en puntos importantes.

“Disney+ no sustituirá los estrenos en cine, eso es seguro. Tenemos la ventana de permanencia y somos uno de los estudios que más estrena en cines, eso no va a cambiar no importando lo que suceda con otras empresas. Tanto el estreno en cine, como en streaming, tienen su propio calendario que satisface a públicos que experimentan de manera diferente el cine; que si bien en muchos casos se pueden encontrar, en otros no coinciden en lo más mínimo. Nuestro interés es ofrecerles opciones, además de tener al streaming como algo ”complementario" que expande la vida de nuestras franquicias. Mónica Vidaurri, Director, Marketing OOH, TWDC México