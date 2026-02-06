Guillermo Briceño ha sido nombrado como el nuevo comandante de la Guardia Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, tomando el lugar de Hernán Cortés Hernández, es por eso que te decimos quién es el general con detalles como:

¿Quién es Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional?

¿Qué edad tiene Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional?

¿Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal esGuillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional?

¿Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional tiene hijos?

¿Qué estudió Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional?

¿En qué ha trabajado Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional?

Guillermo Briceño, es nombrado el nuevo titular de la Guardia Nacional por Claudia Sheinbaum

¿Quién es Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional?

El general de División de Guardia Nacional de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera es un militar mexicano designado como nuevo comandante de la Guardia Nacional.

Briseño es un oficial con más de 40 años de trayectoria en las fuerzas armadas de México, con múltiples cargos de alto mando en el Ejército Mexicano y en la Guardia Nacional.

Su nombramiento fue anunciado este 6 de febrero del 2026 durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum como parte de una rotación de mandos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por instrucciones de la mandataria.

Guillermo Briseño Lobera es el nuevo comandante de la Guardia Nacional (Noroeste)

¿Qué edad tiene Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional?

Hasta ahora no hay fuentes públicas que indiquen la edad exacta de Guillermo Briseño Lobera en el momento de su nombramiento o su año de nacimiento específico por motivos de seguridad institucional, pero se estima que tiene entre 60 y 62 años.

¿Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional tiene esposa?

Dentro de los registros públicos y de transparencia gubernamental, no se cuenta con información detallada sobre su estado civil o la identidad de una cónyuge de Briseño Lobada.

Cabe mencionar que los altos mandos militares suelen mantener su vida familiar en estricta privacidad por razones de seguridad personal y protocolos de inteligencia.

Guillermo Briseño Lobera es el nuevo comandante de la Guardia Nacional (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional?

Al no estar disponible públicamente su fecha exacta de nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional.

¿Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional tiene hijos?

Al igual que con el resto de su entorno familiar, no existe información pública confirmada sobre si tiene hijos o cuántos son.

¿Qué estudió Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional?

Su carrera militar inició al ingresar al Heroico Colegio Militar en 1981, es decir que es una persona con varias décadas de servicio, por lo que cuenta con:

Licenciatura en Administración Militar: realizada en el Heroico Colegio Militar.

Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales: cursada en el Colegio de Defensa Nacional.

Cursos de Estado Mayor: diversas especializaciones en táctica y estrategia dentro de la Escuela Superior de Guerra.

Guillermo Briseño Lobera es el nuevo comandante de la Guardia Nacional (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

¿En qué ha trabajado Guillermo Briceño, nuevo titular de la Guardia Nacional?

A lo largo de su carrera militar, Guillermo Briseño Lobera ha desempeñado diversos y altos cargos, como:

Comandante del 40º Batallón de Infantería en Guerrero Negro, Baja California Sur.

Comandante de la 16ª Zona Militar en Guanajuato.

Subjefe Operativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional en donde gestionó planes estratégicos de despliegue.

Jefe de Estado Mayor de la 12ª. Zona Militar en San Luis Potosí.

Comandante de la 3ª Región Militar, que abarca los estados de Mazatlán, Sinaloa y Durango.

Ha ocupado posiciones de mando estratégico dentro del Ejército Mexicano y la propia Guardia Nacional.

Nombramiento como Comandante de la Guardia Nacional el 6 de febrero de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Guillermo Briseño Lobera es el nuevo comandante de la Guardia Nacional (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Guillermo Briceño, es nombrado el nuevo titular de la Guardia Nacional por Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de este 6 de febrero de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que el general Guillermo Briceño era el nuevo titular de la Guardia Nacional, sustituyendo a Hernán Cortés Hernández.

Pues ahora Cortés Hernández ahora ocupará el puesto de Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional mientras que, Enrique Martínez López, se desempeñará como Subsecretario de la Defensa Nacional.

El anuncio de Claudia Sheinbaum de estos reajustes en los cargos de la Sedena y la Guardia Nacional los anunció después de que se llevara a cabo la Ceremonia de Toma de Posesión al Cargo y Protesta de Bandera de los ciudadanos Generales el pasado 2 de febrero.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicada en la colonia Lomas de Sotelo de la Ciudad de México.