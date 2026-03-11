El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció que la Guardia Nacional desplegará operativos contra los servicios de transporte por aplicación, como Uber y DiDi, a partir del jueves 12 de marzo de 2026.

La medida responde a la inconformidad de taxistas concesionados, quienes este miércoles bloquearon las Terminales 1 y 2 del AICM en protesta por la presencia de estas plataformas en áreas federales.

El operativo de la Guardia Nacional busca reforzar la seguridad y la legalidad en el AICM, mientras continúan las afectaciones viales por las manifestaciones.

Operativos contra Uber y DiDi en el AICM por la Guardia Nacional

A través de un mensaje en las redes sociales el AICM ha confirmado que a partir del jueves 12 de marzo, la Guardia Nacional realizará operativos contra las apps de transporte, Uber y DiDi en la zona.

Esto como parte de los trabajos en coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina para reforzar las acciones de los servicios irregulares de transporte en el AICM.

Así como el AICM recalcó que el objetivo de los operativos de la Guardia Nacional contra Uber y Didi son “garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad”.

#AICMinforma



En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) March 11, 2026

Pese a operativos de la Guardia Nacional en el AICM bloqueo de taxista continúan

El bloqueo de permisionarios y operadores de Transportación Terrestre Nueva Imagen en el AICM continúa, pese al anuncio de operativos de la Guardia Nacional en contra de Uber y Didi.

Por lo que el cierre, principalmente en la Terminal 1, ya afecta con la reducción de carriles sobre Circuito Interior y avenida Capitán Carlos León, hacia Oceanía.

Asimismo, de acuerdo con líderes de Transportación Terrestre Nueva Imagen serán cerca de mil 500 conductores taxistas los que llegarán al AICM para manifestarse.