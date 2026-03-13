La Guardia Nacional ha comenzado los operativos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para infraccionar a conductores de apps como Uber y Didi; esto tras las protestas hechas por taxistas concesionados que exigen exclusividad en el aeropuerto, especialmente rumbo al Mundial 2026.

Estas infracciones por parte de la Guardia Nacional en el AICM a Uber y Didi, han comenzado a ser efectivas a partir de este viernes 13 de marzo, tal y como han revelado varios conductores de app en redes sociales.

Guardia Nacional ya puede infraccionar en el AICM pese a amparo de Uber

Tal y como revelaron algunos conductores de Uber, Didi y otras plataformas, elementos de la Guardia Nacional ya pueden infraccionarlos en el AICM, esto pese a la suspensión definitiva que Uber sostiene y que fue emitida de un juez federal (1202/2025).

Este amparo prohíbe a la Guardia Nacional sancionar a sus conductores por recoger o dejar pasajeros en aeropuertos, lo que genera acusaciones de violación legal.

Sin embargo, en imágenes y videos compartidos en redes sociales, se muestra como elementos comienzan a sancionar ya a los conductores de aplicación, asegurando que a partir de este viernes 13, ellos ya tienen permitido infraccionar o retirar tarjetas de circulación.