Taxis de Uber, DiDi y cualquier tipo de aplicación sí pueden operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA) a diferencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Recientemente, taxis concesionados del AICM protestaron para que se regulara el ingreso de Uber y Didi al aeropuerto, por lo que ahora, la Guardia Nacional podrá sancionar a los conductores.

En entrevista con López-Dóriga, el director general del AIFA comentó que este aeropuerto no tiene este problema con Uber y DiDi, pues pueden operar siempre y cuando tengan su permiso.

Aviones en el AIFA (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Durante la entrevista, Isidoro Pastor Román detalló que cualquier taxi de aplicación puede entrar sin problema al AIFA para dejar pasajeros, aunque para recoger personas necesitan un permiso.

El director detalló que si un conductor quiere recoger pasaje dentro del AIFA debe tramitar un permiso y placas federales, que otorga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

A diferencia del problema de movilidad en el AICM, el AIFA permite que taxis de Uber y DiDi operen con normalidad con su permiso, que se tramitan en la dirección de autotransporte en Coyoacán.

Cabe mencionar que, hasta el momento, el AIFA opera 39 rutas nacionales y cinco internacionales, sin embargo, un problema constante en el aeropuerto, es la frecuencia de los vuelos.