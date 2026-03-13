Durante la conferencia del 13 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Marina abordaron el conflicto entre taxis concesionados y servicios de aplicación como Uber y Didi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Raymundo Pedro Morales Ángeles explicó que en el AICM se busca un “equilibrio” que permita la operación de ambos modelos de transporte.

“Debemos encontrar un equilibrio, ya tenemos reuniones con la asociación de taxistas concesionados que están de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación, y los taxis de aplicación también entiendan que no pueden ir hasta la terminal a recibir el pasaje, pero sí se les va a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir.” Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina

Como parte de las modernizaciones, se habilita un predio fuera de la zona federal para que los taxis de aplicación recojan usuarios sin sanciones.

Secretario de Marina revela que AICM busca un equilibrio para conductores y transportistas

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles reveló durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que hay búsqueda de un “equilibrio” para permitir el acceso de apps como Uber y Didi al AICM, administrado por la Semar desde 2023.

“Hay un conflicto entre los taxis que están regulados en el aeropuerto en zona federal con los taxis de aplicaciones. Definitivamente que los taxis que están en el aeropuerto concesionados, pues tienen mayores gastos para operar que que los que vienen de aplicación; sin embargo, los de aplicación tienen derecho a trabajar” Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina

De igual manera, el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina aseguró que son acuerdos que deben hablarse para que se pueda llegar a una conciliación entre los taxis concesionados y los de aplicación.

Y continuando con lo dicho por la presidenta Sheinbaum en la conferencia del pasado 12 de marzo, se le preguntó al almirante donde podría quedar una zona ubicada especialmente para los taxis de aplicación, a lo que Morales Ángeles respondió que dentro de las modernizaciones del AICM, hay un predio que tenía la SEDENA que está fuera de la zona federal.

Este espacio, que es un estacionamiento, no sería exclusivo para Uber y Didi, pero sí podrían recoger a los usuarios que llegan del aeropuerto sin tener que estacionarse en áreas de los taxis concenscionados y ser amonestados por la Guardia Nacional; de momento, la Secretaría de Marina está adaptando el área.