Durante la conferencia del 12 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la polémica generada por el bloqueo de taxistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Los taxistas tienen que moderar sus tarifas, porque sale uno del aeropuerto y te cobran 4 mil pesos. No solo en el de aquí, en el de Cancún, en otros. Entonces también tienen que moderar sus tarifas de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para beneficiar a los usuarios.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras las protestas del 11 de marzo contra conductores de plataformas como Uber y Didi, Sheinbaum pidió a los taxistas concesionados del AICM revisar y moderar sus tarifas, consideradas excesivas por usuarios.

La presidenta de México planteó además un área externa segura para las aplicaciones, buscando equilibrar derechos y accesibilidad mediante el diálogo.

Claudia Sheinbaum habla sobre la polémica de los taxistas y el AICM

Este 12 de marzo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, tocó el tema del bloqueo que hubo el 11 de marzo por parte de los taxistas en el AICM, quienes se manifestaron en contra de conductores de plataformas como Uber y Didi, quienes también han sido detenidos por la Guardia Nacional.

Y es que la inconformidad surge porque los taxistas concesionados pagan cuotas al aeropuerto, a diferencia de las apps de Uber y Didi, lo que ha provocado manifestaciones y bloqueos en el AICM desde ayer, con presencia de seguridad federal para evitar escaladas.

Ante ello, Sheinbaum propuso resolverlo vía diálogo, sugiriendo un área segura cercana pero externa al perímetro concesionado para recogidas de apps, buscando equilibrar derechos y accesibilidad para usuarios.