El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) previene a sus pasajeros pues habrá bloqueos de taxis este miércoles 11 de marzo.

Recomendando a los pasajeros salir antes y ​utilizar vías alternativas para su llegada a AICM ante las protestas del gremio de taxistas.

Terminales del AICM serán bloqueadas por taxistas

A través de sus redes sociales, el AICM recomendó a los pasajeros salir antes ante las previsiones por los bloqueos de taxis concesionarios en las vialidades de acceso a las Terminales 1 y 2.

“Se prevén afectaciones en las vialidades de acceso a las terminales del aeropuerto, por lo que te recomendamos anticipar tu llegada si tienes un vuelo programado”. AICM

#AICMinforma



Para el día de mañana se prevén afectaciones en las vialidades de acceso a las terminales del aeropuerto, por lo que te recomendamos anticipar tu llegada si tienes un vuelo programado.



Te recordamos que también puedes llegar al estacionamiento alterno ubicado en… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) March 11, 2026

Recomendación que se da luego de que la organización de Transportación Terrestre Nueva Imagen hiciera al gremio de taxis para el bloqueo de las terminales en el AICM que se realizará a partir de las 9:00 de la mañana.

Bloqueo de taxis ante la inconformidad de los servicios de taxis por aplicaciones dentro de áreas federales del AICM, por lo que exigen que se aplique la ley, pues la normativa lo prohíbe.

Transportación Terrestre Nueva Imagen (Transportación Terrestre Nueva Imagen )

Estas son las vías alternas por bloqueo de taxis en el AICM

Ante bloqueo de taxis en el AICM, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC de la CDMX) se sumó al llamado de prevención para la llegada de los pasajeros por lo que recomendaron anticipar su salida y utilizar como alternativas viales:

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Avenida Oceanía

Mientras que AICM recordó a los pasajeros que también podrán llegar al estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva en Magdalena Mixiuhca y de ahí usar el servicio gratuito de transporte a la terminal 2.