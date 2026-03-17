Uber y DiDi ya cuentan con una zona oficial de espera y abordaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), medida que busca poner fin al conflicto con los taxistas conscesionados.

El espacio, ubicado a ocho minutos a pie entre las terminales 1 y 2, es una bahía techada con bancas y vigilancia de la SSC-CDMX.

Los usuarios pueden solicitar su servicio con mayor seguridad y comodidad, mientras las autoridades aseguran que la medida equilibra derechos y beneficia a los viajeros.

¿Cómo es la zona de espera y abordaje en el AICM para Uber y DiDi?

Autoridades habilitaron una zona de espera y abordaje para Uber y DiDi. Se ubica a tan solo 8 minutos a pie del AICM.

Se trata de una bahía de espera techada para taxis de aplicación, la cual es resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX.

Uber y DiD en el AICM (Especial)

El espacio tiene bancas para que los usuarios que contraten Uber y DiDi puedan aguardar tranquilos por su servicio de taxi.

Para llegar a la zona de espera, el acceso es en línea recta entre la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ante las bajas tarifas que dan los taxis de aplicación contra las unidades conscesionadas, los usuarios han comenzado a utilizar la bahía de espera.

La medida se toma luego del conflicto que se dio entre taxis conscesionados y plataformas digitales, que derivó tanto en protestas como detenciones.

El objetivo de las autoridades es equilibrar los derechos de los conductores conscesionados con la operación de Uber y DiDi en beneficio de los usuarios que viajan en el AICM.