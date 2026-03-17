Uber y DiDi ya cuentan con una zona oficial de espera y abordaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), medida que busca poner fin al conflicto con los taxistas conscesionados.
El espacio, ubicado a ocho minutos a pie entre las terminales 1 y 2, es una bahía techada con bancas y vigilancia de la SSC-CDMX.
Los usuarios pueden solicitar su servicio con mayor seguridad y comodidad, mientras las autoridades aseguran que la medida equilibra derechos y beneficia a los viajeros.
¿Cómo es la zona de espera y abordaje en el AICM para Uber y DiDi?
Autoridades habilitaron una zona de espera y abordaje para Uber y DiDi. Se ubica a tan solo 8 minutos a pie del AICM.
Se trata de una bahía de espera techada para taxis de aplicación, la cual es resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX.
El espacio tiene bancas para que los usuarios que contraten Uber y DiDi puedan aguardar tranquilos por su servicio de taxi.
Para llegar a la zona de espera, el acceso es en línea recta entre la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Ante las bajas tarifas que dan los taxis de aplicación contra las unidades conscesionadas, los usuarios han comenzado a utilizar la bahía de espera.
La medida se toma luego del conflicto que se dio entre taxis conscesionados y plataformas digitales, que derivó tanto en protestas como detenciones.
El objetivo de las autoridades es equilibrar los derechos de los conductores conscesionados con la operación de Uber y DiDi en beneficio de los usuarios que viajan en el AICM.