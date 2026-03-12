Da inicio los operativos de la Guardia Nacional en la Terminal 1 del AICM para frenar taxis de apps como Uber y Didi tras un pacto con taxistas concesionarios.

De acuerdo a los testimonios, la Guardia Nacional podrá dar amonestaciones verbales hoy, pero también podrán hacer retiro de vehículos a los conductores de Uber y Didi.

Guardia Nacional podrá retirar vehículos a conductores de Uber y Didi

Después de que taxistas concesionados del AICM realizaran un bloqueo del aeropuerto el pasado 11 de marzo en donde protestaron contra la competencia de Uber y Didi, la Guardia Nacional llegó a un acuerdo con ellos.

Y es que de acuerdo con un conductor de Uber que estuvo dialogando con un elemento de la Guardia Nacional, reveló que el servidor público advirtió que este 12 de marzo, solamente estarán amonestando de manera verbal.

Uber (Unsplash)

Sin embargo, a partir de mañana viernes 13 de marzo, podrán estar retirando los vehículos o tarjeta de circulación como parte del acuerdo que se logró en la mesa de diálogo con autoridades de la Segob, SICT, Grupo Aeroportuario Marina / AICM.

De acuerdo con dicho acuerdo, los taxistas concesionados lograron: