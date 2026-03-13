Ante la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con miras al Mundial de Fútbol 2026, el almirante Juan José Padilla Olmos, director del aeropuerto, aseguró que para el 15 de mayo el recinto será funcional y seguro para los pasajeros.

En entrevista con Gabriela Warkentin en el programa “Así las Cosas” de W Radio, el titular del AICM explicó que ya concluye la primera fase del proceso de remodelación, lo que permitirá que el aeropuerto opere con mejoras importantes en infraestructura y servicios.

La modernización del AICM forma parte de los preparativos de México para la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que el país organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Además, ante el conflicto reciente entre taxistas del aeropuerto y servicios de transporte por aplicación, Padilla Olmos adelantó que habrá un área especial para taxis autorizados dentro de las instalaciones.

Remodelación del AICM: obras que estarán listas el 15 de mayo

De acuerdo con el almirante Juan José Padilla Olmos, la primera fase de la remodelación del AICM incluirá diversas mejoras en infraestructura dentro de las terminales y sus accesos.

Entre las obras que estarán concluidas destacan:

Salas ambulatorias en Terminal 1 y Terminal 2

Renovación de salas de espera

Cinco estacionamientos en total: tres remodelados y dos nuevos

Modificaciones de ingeniería en las vialidades de la Terminal 2

Remodelación de fachadas en ambas terminales

Estas obras forman parte de un proyecto integral para modernizar el aeropuerto antes de la justa mundialista.

El nuevo AICM tendrá inteligencia artificial y sistemas automatizados

Aunque aún faltan más etapas para completar la remodelación total del aeropuerto, el director del AICM adelantó que el proyecto final contempla nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de los pasajeros.

Entre los sistemas que se implementarán se encuentran:

Cámaras de seguridad con inteligencia artificial

Sistemas automáticos de migración

Bandas de equipaje modernizadas para evitar demoras

Internet de alta velocidad

Sistema de validación de documentos

Sistema alterno de drenaje

El almirante aseguró que estas mejoras permitirán que el aeropuerto opere con mayor eficiencia y seguridad.

Asimismo, indicó que el proyecto contempla mejorar la movilidad en los accesos al AICM, con el objetivo de evitar congestionamientos tanto para pasajeros como para quienes transitan en las inmediaciones.

Taxis del aeropuerto tendrán nueva área en el AICM

Sobre el conflicto entre taxistas del aeropuerto y servicios de transporte por aplicación, el director del AICM informó que los taxis autorizados contarán con una zona exclusiva para operar dentro del aeropuerto.

Esta nueva área permitirá agilizar el servicio para los pasajeros y mejorar el flujo vehicular en los accesos al aeropuerto.

En tanto, los vehículos de plataformas de transporte podrán seguir dejando pasajeros cerca del AICM, sin restricciones, explicó el almirante durante la entrevista.