Raymundo Pedro Morales Ángeles reveló en la conferencia de Claudia Sheinbaum que se analiza la creación de una zona exclusiva en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para que conductores de aplicaciones como Uber y Didi puedan operar sin sanciones de la Guardia Nacional.

El área corresponde a un predio que antes pertenecía a la SEDENA y que ahora funciona como estacionamiento tras las modernizaciones del AICM.

La medida busca equilibrar la operación entre taxis concesionados y plataformas digitales.

Uber y Didi podrían tener una zona exclusiva en el AICM para operar

Raymundo Pedro Morales Ángeles reveló en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se está buscando un equilibrio en el AICM para que conductores de Uber y Didi puedan operar en una zona exclusiva sin sanciones de la Guardia Nacional:

“Debemos encontrar un equilibrio, ya tenemos reuniones con la asociación de taxistas concesionados que están de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación, y los taxis de aplicación también entiendan que no pueden ir hasta la terminal a recibir el pasaje, pero sí se les va a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir.” Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina

En sus declaraciones, el secretario de Marina reveló que existe una zona que funge como estacionamiento tras las modernizaciones del AICM, el cual era un predio que antes pertenecía a la SEDENA.

En esta zona exclusiva es donde los conductores de Uber y Didi podrían operar en el AICM, buscando un beneficio tanto para conductores como para los usuarios que prefieren solicitar los taxis de plataforma.

Este predio está fuera de la zona federal de donde los taxis regulados por el AICM operan y que por lo mismo tienen más gastos y precios elevados, por lo que conductores de Uber y Didi podrían operar sin tener sanciones por parte de la Guardia Nacional, pues tal y como afirmó: “los de aplicación tienen derecho a trabajar.”

Finalmente, Morales Ángeles aseguró que la Secretaría de Marina está trabajando para adaptar el área en donde los taxis de aplicación como Uber y Didi puedan operar para recoger y dejar a los usuarios del AICM.