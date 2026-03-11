Ante las afectaciones que se prevén por bloqueo de taxistas en las Terminales 1 y 2 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya se tiene operativo de seguridad en las inmediaciones.

Desde ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC de la CDMX) se encuentran en los alrededores del AICM para su despliegue.

Despliegue de seguridad en el AICM por bloqueo de taxistas

La SSC de la CDMX ya ha desplegado elementos de seguridad en el AICM por bloqueo de taxistas, según los reportes ya se puede observar un dispositivo desde el entronque de Circuito Interior hacia la Terminal 1.

Así como la presencia de policías antimotín en las inmediaciones del AICM que podrían realizar un despliegue o encapsulamiento de la zona del aeropuerto ante la presencia de los taxistas.

Además de que la SSC de la CDMX también ya ha preparado equipos de grúas para tratar de evitar las afectaciones viales en los accesos a la terminal aérea del AICM.

Taxistas se siguen manifestando en contra de los servicios de aplicación que operan en el AICM (Michelle Rojas)

Bloqueos en el AICM por taxistas

El bloqueo de taxistas en el AICM se tiene programado para este miércoles 11 de marzo alrededor de las 9:00 de la mañana.

Dichos bloqueos son por parte del servicio de taxistas concesionarios de la organización del Transportación Terrestre Nueva Imagen ante el rechazo de los servicios de taxis por aplicaciones dentro de áreas federales.