Taxistas liberaron los accesos al AICM (Aeropuerto Internacional de Ciudad de México) alrededor de las 13:20 horas; se llegó a un acuerdo con las autoridades.

La liberación de las vialidades de acceso al AICM se dio a conocer mediante las redes sociales del aeropuerto de CDMX, tras varias horas con bloqueos de taxistas.

El acuerdo implicaría la intervención de la Guardia Nacional para evitar la operación de Uber y Didi en los accesos del AICM, como confirmó el secretario de enlace político de los taxistas.

Accesos al AICM son liberados por taxistas tras horas de protesta

Mediante sus redes sociales, el AICM notificó que a partir de las 13:20 horas fueron liberadas las vialidades interiores de sus accesos, tras acuerdo con los taxistas.

Taxistas liberan accesos de AICM tras acuerdo con autoridades (Captura de pantalla)

El AICM añadió que la liberación se dio tras resultado del diálogo entre los representantes de las agrupaciones de taxistas y las autoridades:

Secretaría de Gobierno de CDMX

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte

Grupo Aeroportuario Marina

Sin embargo, el AICM también recomienda a sus usuarios mantener contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de su vuelo.

En redes sociales se compartió el video del momento en que elementos de la policía de tránsito retiraron el bloqueo tras varias horas de protesta.

Los bloqueos en el AICM habrían dejado al menos cinco taxistas detenidos, vehículos decomisados y los usuarios tuvieron que caminar entre 1 y 2 kilómetros para llegar a las terminales.

AICM: Uber respondió a acuerdo entre taxistas y autoridades

Tras darse a conocer el acuerdo entre taxistas del AICM y autoridades, Uber recordó que existe una suspensión definitiva otorgada en 2025 para operar en los accesos del aeropuerto.

Uber explicó que la resolución reafirmó el derecho de los conductores a dejar y recoger a los usuarios en el AICM y todos los aeropuertos de México.

Por lo que esperan la Guardia Nacional respete dicho amparo y que los conductores de Uber no sean multados, ya que operan como plataforma regular, contrario a lo que afirmó el Grupo Aeroportuario Marina.