Jenaro Villamil fue captado el 31 de marzo de 2026 llegando y saliendo de Palacio Nacional sin dar declaraciones, en medio de la polémica por el error de Infodemia al asegurar que una mujer asoleándose en el recinto presidencial era producto de inteligencia artificial.

El titular del SPR e Infodemia ingresó con semblante tranquilo, vestido con saco azul y pantalón negro, pese a las críticas y exigencias de disculpa pública.

Su visita coincidió con una reunión con Claudia Sheinbaum, aunque no se han revelado los motivos oficiales.

Así llegó Jenaro Villamil a Palacio Nacional tras error de Infodemia

El nombre de Jenaro Villamil se encuentra en medio de la polémica luego del error de Infodemia al asegurar que mujer asoleándose en Palacio Nacional era Inteligencia Artificial.

En medio de las críticas en su contra, Jenaro Villamil llegó a Palacio Nacional sin dar ninguna clase de declaración.

Acaba de llegar @jenarovillamil a Palacio Nacional.



¿Habrá regaño presidencial? pic.twitter.com/h0FTqmA2oT — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) March 31, 2026

Las imágenes muestran que Jenaro Villamil arribó a Palacio Nacional luciendo un saco de color azul y pantalones negros.

A su llegada, Jenaro Villamil se dio cuenta de que lo estaban grabando, sin embargo decidió no dar ninguna declaración y se dirigió directamente a la entrada de Palacio Nacional.

Pese a las críticas que ha recibido y las exigencias de una disculpa pública, Jenaro Villamil luce con un semblante tranquilo.

Jenaro Villamil se retira de Palacio Nacional sin dar ninguna declaración

Al igual que a su llegada, Jenaro Villamil salió de Palacio Nacional sin querer dar ninguna declaración.

Solo se limitó a voltear a la cámara y hacer un gesto con la cabeza en señal de que estaba bien.

Jenaro Villamil salió con el teléfono celular en la mano y mientras caminaba no dejaba de mandar textos.

De acuerdo con la cuenta de X de Azucena Uresti, Jenaro Villamil había tenido una reunión en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre los motivos de la presencia de Jenaro Villamil en Palacio Nacional.

Aunque se especula que podría ser referente a la polémica que se generó luego del error de Infodemia al asegurar que mujer asoleándose en Palacio Nacional era Inteligencia Artificial.

Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, sale de Palacio Nacional tras una presunta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.



Esto ocurre en medio de la polémica donde el propio gobierno ya reconoció que una trabajadora se asoleaba en… pic.twitter.com/8dCY0BjNed — Azucena Uresti (@azucenau) March 31, 2026

¿Cuánto ha gastado Infodemia?

En medio de la polémica, el medio Aristegui Noticias dio a conocer que del 2021 a la fecha el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) ha gastado por lo menos 6 millones 400 mil pesos para la creación de contenidos de Infodemia MX.

Fue en julio del 2020 que SPR puso en marcha Infodemia MX con el objetivo de combatir la desinformación.

Sin embargo, el trabajo “Infodemia y Quién es Quién, más propaganda que chequeo con recursos públicos en México” revela otra realidad.

La investigación peirodística revela que el Sistema Público de Radiodifusión ha otorgado millones de pesos en contratos directos a militantes y figuras vinculadas estrechamente con el partido Morena.

Además de que en muchos caos Infodemia MX desinforma y manipula los hechos para favorecer el gobierno.

Infodemia MX ha sido señalada de denostar a periodistas, difundir propaganda oficialista y no tener un sistema sólido de verificación de datos, ya que solo usan comunicados para decir que algo es verdad o mentira.