La República Democrática del Congo en África enfrenta una nueva emergencia sanitaria tras confirmarse al menos 65 muertes relacionadas con un brote de Ébola en la provincia de Ituri, al noreste del país, una región que ya había sido afectada por epidemias anteriores.

Las autoridades sanitarias también reportan 246 casos sospechosos, principalmente en las zonas de Mongwalu y Rwampara, de acuerdo con un comunicado del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó que el Congo cuenta con reservas de tratamientos y alrededor de 2 mil dosis de la vacuna Ervebo contra el Ébola.

Sin embargo, precisó que este biológico es eficaz únicamente contra la cepa Zaire del virus.

El epicentro del brote de Ébola; esto ocurre en Ituri, Congo

De acuerdo con los reportes más recientes, el brote de Ébola se concentra en una región de difícil acceso en la provincia de Ituri.

Equipos de respuesta rápida de la OMS y del Ministerio de Salud del Congo ya fueron desplegados; sin embargo, la inseguridad y las condiciones de movilidad representan un desafío para contener la enfermedad.

Las 65 muertes confirmadas y probables se registran en una zona fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, la misma región que vivió el devastador brote de 2018 a 2020, considerado el segundo más grande en la historia del país.

Ituri se localiza en una remota región oriental del Congo con una infraestructura carretera limitada y a más de mil kilómetros de Kinshasa, la capital congoleña.

Este nuevo brote ocurre apenas cinco meses después de que las autoridades declararan el fin de otra epidemia de Ébola en el país, la cual dejó 43 fallecimientos.

Africa CDC advirtió sobre el riesgo de una mayor propagación debido al intenso movimiento de personas relacionado con actividades mineras en Mongwalu, además de las deficiencias en el rastreo de contactos, la inseguridad y las dificultades para aplicar medidas sanitarias.

Ante el aumento de casos, el organismo anunció una reunión urgente de coordinación con autoridades de Congo, Uganda y Sudán del Sur, así como con agencias de la ONU y otros socios internacionales.

Síntomas y riesgos del virus del Ébola

El Ébola es una enfermedad grave y altamente mortal que se transmite de animales salvajes a humanos y posteriormente entre personas mediante contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales.

Entre los principales síntomas destacan:

Fiebre alta repentina.

Debilidad intensa.

Dolores musculares y de cabeza.

Vómitos y diarrea.

Hemorragias internas y externas en casos graves.

¿Qué medidas está tomando el Congo ante el brote de Ébola?

Pese a las dificultades logísticas y de seguridad, el gobierno del Congo activó protocolos de emergencia para contener la propagación del virus.

Las principales acciones incluyen: