Miguel Ángel Elorza Vásquez, coordinador de Infodemia, ofreció una disculpa pública tras reconocer como un error haber calificado de falso el video viral de una mujer tomando el sol en Palacio Nacional.

El responsable del segmento “Detector de Mentiras” admitió el 1 de abril de 2026 que las imágenes eran reales, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara su autenticidad.

Tras el caso del video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional, Infodemia rectificó en redes sociales y reafirmó su compromiso con la verificación de información en un contexto de creciente escrutinio.

Miguel Elorza de Infodemia ofrece disculpa en la mañanera de Claudia Sheinbaum

En la conferencia de este 1 de abril, Miguel Elorza de Infodemia tuvo una participación especial, en donde se disculpó de manera pública aceptando su error.

El error de Elorza e Infodemia consistió en asegurar que eran falsas las imágenes y videos de una mujer tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional, sugiriendo incluso uso de IA.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ese video e imágenes de la mujer tomando el sol en Palacio Nacional eran reales.

Posteriormente, en sus redes sociales, el portal Infodemia rectificó la confirmación oficial en donde reafirmó su compromiso con la verificación de información.

Este error de Infodemia llega en un contexto en donde se ha comenzado a cuestionar el salario de Miguel Elorza, el cual es superior a los 100 mil pesos mensuales.