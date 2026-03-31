El nombre de Florencia Melany Franco se viralizó en las redes sociales luego de que fue señalada como la mujer que había sido captada tomando sol en Palacio Nacional.

Aunque no se ha confirmado esta información, se ha señalado que Florencia Melany Franco se desarrolla como directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

¿Quién es Florencia Melany Franco, directora General de Coordinación de SHCP?

El nombre de Florencia Melany Franco se viralizó en las redes sociales luego de que fue señalada como la mujer que se asoleaba en Palacio Nacional.

De acuerdo con algunas publicaciones, Florencia Melany Franco se desarrolla como directora General de Coordinación de SHCP.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha confirmado oficialmente la identidad de la mujer que fue captada tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional.

Ya identificaron a la mujer que se asoleaba en Palacio Nacional (@jorgegogdl / X )

¿Cuántos años tiene Florencia Melany Franco?

No se encontró información pública sobre la edad de Florencia Melany Franco.

¿Quién es el esposo de Florencia Melany Franco?

De acuerdo con información difundida en redes, Florencia Melany Franco se encuentra casada con Gabriel Yorio.

¿Cuántos hijos tiene Florencia Melany Franco?

No se tiene información sobre los hijos de Florencia Melany Franco.

¿Qué estudió Florencia Melany Franco?

Se desconocen los estudios de Florencia Melany Franco.

¿En qué ha trabajado Florencia Melany Franco, directora General de Coordinación de SHCP?

De acuerdo con la información compartida en redes sociales, Florencia Melany Franco ocupa el puesto de Directora General (eventual) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del equipo del subsecretario Edgar Amador.

Con un ingreso de:

Sueldo bruto mensual: $150,822.00

Sueldo neto estimado: $104,821.29

Estos datos fueron compartidos en redes sociales y presuntamente provienen del portal oficial de transparencia de la Administración Pública Federal.

Ya identificaron a la mujer que se asoleaba en Palacio Nacional (@M2Manriquez / X )

Florencia Melany Franco, directora General de Coordinación de SHCP, es señalada como la mujer que se asoleaba en Palacio Nacional

La polémica comenzó luego de que se viralizó un video que muestra a una mujer en una de las ventanas de Palacio Nacional tomando sol.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, provocando cuestionamientos sobre el uso inadecuado de ese espacio.

El tema escaló cuando Infodemia difundió que el video había sido creado con inteligencia artificial; sin embargo, la información fue desmentida y el medio tuvo que rectificar.

En medio de la polémica y de manera extraoficial se ha revelado la supuesta identidad de la mujer que fue captada tomando sol desde una ventana de Palacio Nacional.

Según información atribuida al influencer y creador de contenido Vampipe, la mujer del polémico video sería Florencia Melany Franco Fernández.

Esta información no ha sido confirmada de manera oficial por parte del Gobierno federal, por lo que hasta el momento se tratan de especulaciones.