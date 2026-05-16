El reloj Swatch x Audemars Piguet es la colaboración entre las famosas marcas que desató pleitos entre clientes tras su lanzamiento.

Lo que causa curiosidad sobre todo por el precio del reloj Swatch x Audemars Piguet - Bioceramic Royal Pop, que no es una edición limitada o de manera exclusiva.

Este es el precio del reloj Swatch x Audemars Piguet

Hay dos precios que se manejan en el reloj Swatch x Audemars Piguet - Bioceramic Royal Pop, que en su colaboración con 8 modelos.

El reloj Swatch x Audemars Piguet tiene un precio de lanzamiento oficial de 7 mil 800 pesos al tipo de cambio (385 euros / 420 dólares) para el modelo estándar.

Mientras que el modelo de la versión con subesfera de segundero del reloj Swatch x Audemars Piguet tiene un precio de 8 mil pesos (400 euros / 435 dólares).

Estos son los 8 modelos del reloj Swatch x Audemars Piguet

Son 8 modelos del reloj de la colaboración Swatch x Audemars Piguet los cuales se distinguen por su diseño tipo bolsillo inspirados en la estética del arte pop y la icónica caja octogonal del Royal Oak, de ahí que sean conocidos como Bioceramic Royal Pop:

Huit Blanc (Savonnette): Caja y esfera blanca estilo arcoíris con detalles de colores vibrantes con corona a las 3 horas y segundero pequeño a las 6 horas. Otto Rosso: Tonos rojos, fucsias y detalles en rosa brillante, con estilo Lépine de corona a las 12 horas. Green Eight: Tonos en verde intenso y verde claro, rindiendo honor al clásico verde militar y deportivo, estilo Lépine de corona a las 12 horas. Blaue Acht: Una mezcla en tonos azul claro, verde lima y acentos de color vibrante, estilo Lépine de corona a las 12 horas. Lan Ba: De color con azules profundos y claros, con una apariencia oceánica y urbana, estilo Lépine de corona a las 12 horas. Otg Roz: Esfera en tono teal (verde azulado) con un segundero en rosa pastel, con estilo Savonnette con corona a las 3 horas y con pequeño segundero a las 6 horas. Ocho Negro: Colores monótono en color negro con sutiles toques de blanco, estilo Lépine de corona a las 12 horas. Orenji Hachi: Con colores en diseño en azul marino y acentos naranja brillante tipo Pop Art, estilo Lépine de corona a las 12 horas.