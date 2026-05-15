El gobierno de Claudia Sheinbaum implementará un programa semanal para combatir la infodemia el cual se va a transmitir por las tardes y estará coordinado por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia.

“Les voy a adelantar algo, vamos a hacer un programa especial, en la tarde, que va a coordinar Luisa (María alcalde), que es el detector de mentiras pero extendido…” Claudia Sheinbaum

La razón es que las publicaciones falsas se quedan en “desmentidos pequeñitos” y que hay una mayor narrativa contra su movimiento y menos difusión de los resultados de su gobierno, según explicó Claudia Sheinbaum.

Luis María Alcalde coordinará programa vespertino contra la infodemia

El programa contra la infodemia será una vez a la semana y Luisa María Alcalde será la encargada de coordinarlo debido a que es la consejera jurídica.

Claudia Sheinbaum justificó que parte de las labores de su gobierno es garantizar el derecho a la información.

Fecha de inicio del programa de Luisa alcalde contra la infodemia

Claudia Sheinbaum dijo que en el programa vespertino contra la infodemia se presentarán noticias falsas o noticias con datos falsos en medios de comunicación y sus respectivos desmentidos por parte del gobierno.

¿Cuándo iniciará el programa vespertino contra la infodemia? La presidenta no dio fechas pero dijo que se va a presentar pronto .

Agregó que esa es una de las acciones que su gobierno emprenderá para fortalecer el acceso a la información, de la misma manera que reconocer a medios independientes como medios de comunicación.

Claudia Sheinbaum se queja de narrativa contra su movimiento y por no difundir resultados en seguridad

Claudia Sheinbaum se quejó que los medios no publican ampliamente los resultado en seguridad, como la baja de 40 por ciento en homicidios dolosos.

También se quejó de que “todos los días” se dice “en todos los medios” que Morena tiene pacto con los criminales.

Ante ello dijo que si hubiera un pacto criminal no se bajarían los homicidios dolosos o no se enviarían delincuentes de a Estados Unidos.