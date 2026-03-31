Jenaro Villamil negó haber recibido un regaño de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el error de su equipo al asegurar que el video de una mujer asoleándose en Palacio Nacional era generado con inteligencia artificial.

A su salida del recinto, el director de Infodemia Mx reconoció nuevamente la equivocación y explicó que se debió a información incompleta.

Jenaro Villamil, de 56 años de edad, aseguró que el caso fue “magnificado” en redes y medios, aunque reiteró que ya se rectificó mediante un comunicado oficial de Infodemia.

Jenaro Villamil no recibió regaño de Sheinbaum

A su salida de Palacio Nacional el director de Infodemia, Jenaro Villamil negó haber sido regañado por la presidenta Sheinbaum, tras el error que tuvo al asegurar que el video de la mujer asoleándose era inteligencia artificial.

“No, nada, a mí, nada”, aseguró Villamil, mientras que aclaró que el error fue parte de la poca información que se tuvo “era falsa la información que teníamos hasta el momento, ahí está aclarado en el comunicado” de Infodemia.

Asimismo, al preguntarle si mantenía lo dicho sobre si era un video con inteligencia artificial, Villamil dijo que no, que las cosas no estaban comprobadas en su totalidad “ya lo rectificamos, ¿Qué hay que rectificar cuando se tienen los elementos? Esto se hace en el periodismo todo el tiempo”.

🔴Jenaro Villamil negó que la presidenta Claudia Sheinbaum le haya reclamado por el caso de una mujer en la ventana de Palacio Nacional.



El titular del SPR aseguró que desde Infodemia ya rectificaron tras negar la información.



📹@LaSagaOficialhttps://t.co/kzZ1vTXeas — Azucena Uresti (@azucenau) March 31, 2026

Villamil ve magnificación en video de la mujer asoleándose en Palacio Nacional

Ante las críticas que recibió Villamil por error en Infodemia, el titular aseguró que el caso del video de la mujer asoleándose en Palacio Nacional fue magnificado.

Lo que hizo que escalara la desinformación y hasta se pidiera una disculpa por su parte “todo está magnificado, todo el grupo de Salinas, toda la red están en eso, entonces ¿Ya qué haces?”, concluyó Villamil.