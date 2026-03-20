El video de una mujer asoleándose en una de las ventanas de Palacio Nacional creó gran indignación entre usuarios de redes sociales, al considerar este acto como una falta de respeto.

Infodemia MX, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), comprobó que este video divulgado en redes sociales es falso y creado con inteligencia artificial.

Comprueban que video de mujer asoleándose en Palacio Nacional es falso y creado con IA

A través de redes sociales se divulgó el video de una mujer, con un aparente vestido, asoleándose en una ventana de Palacio Nacional de la Ciudad de México (CDMX).

Falso video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional (Captura de pantalla )

Usuarios de redes sociales cuestionaron si el video de esta mujer era falso o real, pues en él se escuchan autos y murmullos de personas, como si fuera un contenido confiable y original.

Ante la confusión, Infodemia MX analizó el video de la mujer asoleándose en Palacio Nacional en una herramienta, que detectó que el 71% del metraje fue creado con IA.

Tras comprobar que este video es falso y creado con IA, Infodemia MX reafirmó su compromiso con verificar los datos para evitar la divulgación de noticias falsas, así como la desinformación.