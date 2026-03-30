Durante la mañanera del 30 de marzo, Claudia Sheinbaum abordó el video viral de una mujer tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional.

La presidenta de México confirmó que la persona ya fue identificada y sancionada, subrayando que, aunque no existía una prohibición explícita, sí se debe respetar el valor histórico del recinto.

El hecho generó debate en redes sociales y puso en la agenda pública la importancia de preservar el patrimonio nacional.

“Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico evidentemente, no es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana, no está prohibido perse pero hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum confirma incidente de mujer asoleándose en Palacio Nacional

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó el incidente ocurrido en Palacio Nacional después de que un video exhibiera a una mujer tomando el sol.

El incidente ocurrió el pasado 21 de marzo, en donde inicialmente fue desmentido asegurando que el video fue generado por IA.

Sin embargo, el video generó controversia y especulaciones sobre la identidad de la mujer, posiblemente la madre de Sheinbaum.

El incidente ha generado una ola de memes, críticas a la comunicación gubernamental y debates sobre seguridad y protocolos en el Palacio Nacional.

De momento y pese a la confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el video es real, no se ha revelado la identidad ni el tipo de sanción aplicada a la mujer que tomaba el sol el Palacio Nacional.