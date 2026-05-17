El Servicio Meteorológico Nacional alertó por lluvias intensas y granizo en la CDMX este domingo 17 de mayo.

Un canal de baja presión provocará lluvias, descargas eléctricas y posible granizo en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.

Se prevé lluvias intensas y granizo en la CDMX para este domingo 17 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a la población estar alerta por granizo y lluvias fuertes que se prevén para este domingo 17 de mayo.

CDMX en alerta por granizo y lluvias fuertes este domingo 17 de mayo (Captura de pantalla )

Por la mañana en la CDMX se espera un cielo con nubes dispersas y presencia de bruma, aunque se prevé un clima frío en las zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, el ambiente se tornará cálido, con un cielo de medio nublado a nublado con la probabilidad de lluvias fuertes.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, afectando principalmente el norte y este de la CDMX y del Estado de México.

El Servicio Meteorológico Nacional estima para el 17 de mayo en la CDMX una temperatura máxima de 28 a 30 °C y una mínima de 14 a 16 °C.

Se prevén vientos de componente oeste y suroeste de 10 a 20 km/h, con rachas que pueden alcanzar los 45 km/h.

Se actualiza alerta amarilla en la CDMX por lluvias durante la noche del 16 de mayo

Sin embargo, no solo se advirtió por granizo y lluvias fuertes para este domingo 17 de mayo y es que este sábado 16 se actualizó la alerta amarilla en la CDMX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC alertó por intensificación de lluvias, ráfagas de viento superiores a los 50 km/h y posible caída de granizo para la noche del sábado 16 de mayo.

Las alcaldías de la CCDMX que se verían afectadas son:

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC advirtió que las intensas lluvias pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Para evitar problemas se recomienda a la población,

Retirar basura de las coladeras

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable

Los organismos oficiales mantienen un monitoreo permanente para gestionar los riesgos derivados del clima en la CDMX.