Ya habría sido identificada la mujer captada asoleándose en una ventana de Palacio Nacional, hecho que generó polémica en redes sociales.

De manera extraoficial, se señala que se trata de Florencia Franco Fernández, directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Aunque la información no ha sido confirmada oficialmente, la supuesta identidad de la funcionaria circula ampliamente en plataformas digitales, luego de que el video se viralizara y provocara cuestionamientos sobre la vida cotidiana dentro del recinto histórico y presidencial.

Florencia Franco Fernández, la mujer que presuntamente se asoleaba en Palacio Nacional

De manera extraoficial ha circulado en las redes sociales la supuesta identidad de la mujer que fue captada tomando sol desde una ventana de Palacio Nacional.

Nota en desarrollo, en breve más información...