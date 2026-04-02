Florencia Franco Fernández presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras la presión generada por la viralización de un video en Palacio Nacional.

La dimisión, efectiva desde el 1 de abril de 2026, se confirmó luego de una investigación interna que identificó a Franco Fernández como la mujer que se asoleaba en una ventana del recinto.

Esto ocurrió pese a que el portal oficial Infodemia había asegurado inicialmente que las imágenes eran creadas con inteligencia artificial, declaración de la que después se retractó.

El caso tomó mayor relevancia al difundirse datos sobre sus ingresos privados y contratos con Grupo Ambrosía, lo que ha desatado cuestionamientos por posibles conflictos de interés.

Falso video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional (Captura de pantalla )

Melany Franco deja su cargo y surgen cuestionamientos por posibles conflictos de interés

La salida de la funcionaria se concretó este miércoles, según fuentes citadas por El Universal, tras la viralización de imágenes que generaron críticas sobre su comportamiento en un recinto oficial.

El caso tomó relevancia luego de que usuarios en redes sociales cuestionaran el uso de espacios gubernamentales para actividades personales, particularmente en un sitio emblemático como Palacio Nacional.

Florencia Melany Franco, directora General de Coordinación de SHCP (Tomada de video)

Antes de confirmarse su identidad, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la servidora pública ya había sido sancionada, sin detallar el tipo de medida aplicada.

La polémica creció al difundirse información sobre sus ingresos privados, los cuales ascienden a 4.2 millones de pesos anuales, de acuerdo con su declaración patrimonial de 2025.

Entre estos ingresos destaca un pago mensual de 100 mil pesos por asesorías a Grupo Ambrosía, empresa vinculada con contratos gubernamentales en distintas dependencias y alcaldías.

Dichos contratos superan los 4.4 millones de pesos y fueron otorgados mediante adjudicaciones directas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en estos procesos administrativos.

Especialistas señalan que esta situación podría constituir un posible conflicto de interés y una eventual violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que mantiene el caso bajo análisis.