Infodemia admite vergonzoso error por video de mujer asoleándose en Palacio Nacional

En medio de las críticas por asegurar que las imágenes eran falsas, el sitio Infodemia admitió su vergonzoso error y reconoció la veracidad del video viral que exhibía a una mujer asoleándose en Palacio Nacional.

“Infodemia rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma” Comunicado Infodemia

El comunicado de Infodemia ocurre luego de que la misma presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que las imágenes eran reales y que incluso la mujer que aparece en el video será sancionada.

Infodemia se disculpa por decir que video de mujer asoleándose en Palacio Nacional era falso

Hace una semana, el sitio Infodemia, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), intentó demostrar con pruebas que el video de una mujer asoleándose en Palacio Nacional era falso.

Incluso, Infodemia MX mostró capturas de pantalla en las que, mediante una herramienta, se aseguraba que el video de la mujer asoleándose en Palacio Nacional estaba hecho en un 71% con inteligencia artificial.

Video de mujer tomando el sol en Palacio Nacional es falso (Captura de pantalla )

No obstante, con la información oficial hecha pública por la presidenta Claudia Sheinbaum este 30 de marzo, el medio se retractó y reconoció que sí son reales las imágenes captadas desde la plancha del Zócalo.

“La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que sí son reales las imágenes captadas desde el Zócalo”, se lee en el comunicado y añade: “Infodemia rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores”.

El hecho ha sido sumamente criticado debido a que Infodemia es un sitio dedicado a desmentir noticias con “información verificada” según se describe, por lo que este hecho podría vulnerar su credibilidad.