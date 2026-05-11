El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, publicó el que será el calendario escolar definitivo para el cierre del ciclo 2025-2026.

El nuevo proyecto que se elaboró tras las críticas contra la propuesta de adelantar el fin del curso, establece que el fin del ciclo 2025-2026 será el 15 de julio.

Cabe resaltar que el encuentro en el que participaron autoridades educativas de todo México, se convocó para discutir exclusivamente la modificación del calendario y la planeación del siguiente ciclo.

Así queda el calendario escolar 2025-2026 de la SEP

Ante la polémica que se generó por la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 por el Mundial 2026, Mario Delgado dio a conocer el que será el calendario escolar definitivo.

El nuevo esquema en el que se plantea que las clases terminen el próximo miércoles 15 de julio, fue elaborado durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria que se celebró el 11 de mayo.

Mario Delgado lanza mensaje a empresas tras polémica por el calendario escolar (Eduardo Díaz)

Cabe destacar que el 15 de julio era la fecha original del calendario escolar 2025-2026, es decir que en la reunión se decidió retomar el día final del ciclo que se había planteado desde el 2025.

Mario Delgado defendió propuesta de recortar calendario escolar, pero admitió temas faltantes

En el arranque de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria para analizar y elaborar el calendario escolar definitivo, Mario Delgado defendió su propuesta original.

Al arrancar la sesión, el titular de la SEP destacó que los argumentos del Mundial de Futbol y las altas temperaturas sí justificaban adelantar el cierre del curso.

“El azote climático en algunas regiones y los conflictos de movilidad y falta de atención que generará el mundial de fútbol, son preocupaciones legítimas” Mario Delgado

No obstante, reconoció que en el razonamiento que se usó para intentar modificar el calendario escolar, se dejaron de lado otras perspectivas y preocupaciones de sectores involucrados de lleno en el tema.

Tras resaltar que la Nueva Escuela Mexicana es un modelo que no prioriza los días de clases y busca eliminar las horas paja, admitió que la propuesta tiene que incluir voces de mujeres madres de familia.

Al admitir que la propuesta profundizaba la deuda con las cuidadoras y cuidadores, indicó que también es necesario poner atención al magisterio y respetar su derecho al descanso.