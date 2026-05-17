Chivas vs Cruz Azul iniciaron la actividad de semifinales de vuelta de la Liga MX con victoria 1-2 (3-4 global) para los cementeros.

Chivas y Cruz Azul dieron un partido digno de Liguilla, sin embargo, los cementeros lograron sobreponerse a los rojiblancos en el Estadio Jalisco.

Chivas vs Cruz Azul: así fue el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX

En el partido Chivas vs Cruz Azul de las semifinales de vuelta de la Liga MX, los cementeros ganaron contra el Rebaño Sagrado en el duelo que se llevó a cabo en el Estadio Jalisco.

Así fueron los goles del partido Chivas vs Cruz Azul:

Minuto 4: Gol de Jeremy Marquez (Cruz Azul)

Minuto 7: Gol de Omar Govea (Chivas)

Minuto 65: Gol de Agustín Palavecino (Cruz Azul)

Chivas elimina a Cruz Azul y se instala en la final de la Liga MX. (Javier Palacios / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Chivas y Cruz Azul en la Liga MX?

Cruz Azul ganó la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX luego de enfrentar a Chivas, por lo que ahora tendrán que esperar el otro encuentro de la misma fase para conocer a su rival de la Gran Final del futbol mexicano.

Chivas, por su parte, quedó eliminado del Clausura 2026, por lo que ahora tendrá que prepararse para el próximo torneo Apertura 2026 para intentar conseguir el título.