Las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX enfrentará a Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul, y a continuación te compartimos los días y horarios probables de los partidos de la Liguilla.

Chivas vs Cruz Azul | Ida, 13 de mayo; 19 hrs | Vuelta, 16 de mayo, 19 hrs

Pumas vs Pachuca | Ida, 14 de mayo; 19 hrs | Vuelta, 17 de mayo, 19 hrs

Días y horarios de los partidos de ida de semifinales del Clausura 2026

Los partidos de ida de las semifinales de la Liga MX se jugarían los días 13 y 14 de mayo, en el siguiente orden.

Cruz Azul vs Chivas | Ida, 13 de mayo | 19 horas

Pachuca vs Pumas | Ida, 14 de mayo | 19 horas

Pachuca ganó a Toluca y se clasificó a las semifinales de la Liga MX. (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Días y horarios de los partidos de vuelta de semifinales del Clausura 2026

Los partidos de vuelta de semifinales de la Liga MX, se llevarían a cabo el fin de semana del 16 y 17 de mayo en el siguiente orden.

Chivas vs Cruz Azul | Vuelta, 16 de mayo, 19 hrs

Pumas vs Pachuca | Vuelta, 17 de mayo, 19:15 hrs

Chivas dejó fuera a los Tigres en cuartos de final (Redes Sociales)

Así llegaron Pumas, Chivas, Pachuca y Cruz Azul a las semifinales de la Liga MX

Los cuatros mejores equipos de la Liga MX avanzaron a las semifinales de la Liga MX.