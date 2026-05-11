Las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX enfrentará a Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul, y a continuación te compartimos los días y horarios probables de los partidos de la Liguilla.
- Chivas vs Cruz Azul | Ida, 13 de mayo; 19 hrs | Vuelta, 16 de mayo, 19 hrs
- Pumas vs Pachuca | Ida, 14 de mayo; 19 hrs | Vuelta, 17 de mayo, 19 hrs
Días y horarios de los partidos de ida de semifinales del Clausura 2026
Los partidos de ida de las semifinales de la Liga MX se jugarían los días 13 y 14 de mayo, en el siguiente orden.
- Cruz Azul vs Chivas | Ida, 13 de mayo | 19 horas
- Pachuca vs Pumas | Ida, 14 de mayo | 19 horas
Días y horarios de los partidos de vuelta de semifinales del Clausura 2026
Los partidos de vuelta de semifinales de la Liga MX, se llevarían a cabo el fin de semana del 16 y 17 de mayo en el siguiente orden.
- Chivas vs Cruz Azul | Vuelta, 16 de mayo, 19 hrs
- Pumas vs Pachuca | Vuelta, 17 de mayo, 19:15 hrs
Así llegaron Pumas, Chivas, Pachuca y Cruz Azul a las semifinales de la Liga MX
Los cuatros mejores equipos de la Liga MX avanzaron a las semifinales de la Liga MX.
- Pumas eliminó al América con global de 6-6, y avanzó por su mejor posición en el torneo.
- Chivas igualó 3-3 con Tigres y se clasificó a semifinales por terminar mejor en la temporada regular.
- Cruz Azul no tuvo problemas para eliminar al Atlas, con global de 4-2.
- Pachuca derrotó 3-0 al bicampeón Toluca.