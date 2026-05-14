5 estados se suman a la lista de entidades que adelantarán el fin de clases antes del 15 de julio como determinó la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras argumentar altas temperaturas.

Luego de que Nuevo León y Yucatán revelaran que su ciclo escolar terminará antes del 15 de julio, cinco estados más decidieron adelantar el fin de las clases:

Sinaloa San Luis Potosí Jalisco Tamaulipas Guanajuato

Siete estados adelantan el fin de clases antes del 15 de julio

7 estados decidieron que su ciclo escolar 2025-2026 finalizara antes de lo estipulado por la SEP por las altas temperaturas.

En el caso de Nuevo León, se determinó que su ciclo escolar termine el 8 de julio para agilizar la movilidad, ya que habrá cuatro partidos del Mundial 2026 en la entidad.

Alumnos de escuela SEP (Andrea Murcia Monsivais)

Tamaulipas, Guanajuato, San Luis Potosí y Sinaloa acordaron terminar su ciclo escolar cinco días antes del término oficial por la ola de calor que llegará en los siguientes días.

Mientras que Jalisco determinó que su ciclo escolar terminará el 15 de julio como terminó la SEP, pero implementará clases virtuales, por lo que los menores tendrán clases desde sus casas.

Teniendo esto en cuenta, estas son la fechas en las que terminan el ciclo escolar por entidad antes del 15 de julio:

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Sinaloa: 10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Jalisco: implementará clases virtuales

Yucatán: 26 de junio

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas y la SEP determinaron que el ciclo escolar 2026-2027 inicie el lunes 31 de agosto.

Estas son las fechas que se deben tomar en cuenta para el resto del calendario vigente:

15 de mayo: suspensión de clases por el Día del Maestro

26 de mayo: Consejo Técnico escolar

26 de junio: último Consejo Técnico escolar

3 de julio: registro de calificaciones

15 de julio: fin del ciclo escolar