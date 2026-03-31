Usuarios en redes sociales han exigido que Jenaro Villamil, titular de Infodemia y SPR, se disculpe públicamente por asegurar que el video de una mujer asoleándose en Palacio Nacional era falso.

“Jenaro Villamil debe dar una disculpa pública por su tendencia juzgar y calumniar a los críticos y periodistas que hablaron con verdad” y “¿A qué hora te disculpas?“, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Exigen disculpa a Jenaro Villamil por video de mujer en Palacio Nacional (Captura de pantalla)

Infodemia se disculpa por decir que video de mujer asoleándose en Palacio Nacional era falso

Las críticas contra Jenaro Villamil surgieron luego de que el sitio que dirige, Infodemia, intentó demostrar con pruebas que el video de una mujer asoleándose en Palacio Nacional había sido creado con inteligencia artificial.

Aunque el sitio reconoció su error, algunos reprochan que hace una semana Infodemia mostró capturas de pantalla en las que se constataba, mediante una herramienta de análisis, que el video viral estaba hecho en un 71% con alguna IA.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió esta versión al confirmar en su conferencia matutina que el video es real y que la mujer involucrada sería sancionada por el área correspondiente.

Sheinbaum reconoce el episodio de la mujer en la ventana de Palacio Nacional (Eduardo Díaz)

Cabe señalar que Jenaro Villamil Rodríguez se desempeña actualmente como el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), cargo que ocupa formalmente desde febrero de 2024.

Aunque no reporta una carrera profesional cursada, se sabe que trabajó para medios de comunicación como: