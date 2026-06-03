Durante su conferencia de prensa matutina este 3 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a Alfonso Durazo y Américo Villarreal, mandatarios de Sonora y Tamaulipas, a explicar públicamente la revocación de sus visas ante las acusaciones publicadas por Los Angeles Times.

Pues estas acusaciones señalan investigaciones estadounidenses en contra de Durazo y Villarreal por presuntos nexos con el crimen organizado y huachicol.

“Salió una nota en Los Ángeles Time de dos gobernadores, entiendo que ellos tienes que aclarar, pero antier o ayer lo dije, que intención con quitar la visa y además hacerlo público.” Claudia Sheinbaum

Durazo y Villarreal niegan revocación y afirman contar con permisos especiales

Durante la conferencia matutina de este 3 de junio, Sheinbaum fue cuestionada sobre los reportes que indican que tanto Alfonso Durazo como Villarreal habrían perdido sus visas por indagatorias en Estados Unidos ante supuestos nexos con el crimen organizado.

Hasta el momento, ambos gobernadores de Morena han negado la cancelación de sus visas, aunque fuentes cercanas a los mandatarios indicaron que cuentan con permisos de Significant Public Benefit Parole, un mecanismo especial que les permite ingresar a territorio estadounidense a pesar de cualquier alerta migratoria.

Claudia Sheinbaum enfatizó que el gobierno mexicano no ha recibido notificación formal por parte de las autoridades de Estados Unidos sobre alguna investigación o medida restrictiva contra los dos gobernadores, Alfonso Durazo y Américo Villarreal: “No tenemos información oficial”, reiteró la mandataria.

Por ahora, los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, permanecen en silencio público tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la espera de que se defina el alcance real de las investigaciones reportadas por parte de Estados Unidos.