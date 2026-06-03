Steve Fisher, uno de los periodistas responsables del reportaje publicado por Los Angeles Times sobre la presunta revocación de las visas estadounidenses de los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, aseguró que mantiene su versión pese a los desmentidos emitidos por ambos gobiernos estatales.

“Lo agradezco mucho. No recibí ninguna respuesta del gobernador de Sonora. Pero sí es justo exponer el punto de vista del gobernador (Américo Villarreal) y yo me mantengo firme en mi artículo y en lo que dije respecto a la información sobre su visa (...) respeto mucho su punto de vista, pero me mantengo firme en lo que publiqué” Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times

Durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Fisher fue cuestionado sobre los desmentidos emitidos por los gobiernos de Sonora y Tamaulipas tras la publicación del reportaje de Los Angeles Times.

El periodista afirmó contar con fuentes confiables que respaldan la información difundida.

“Directamente me respondió el gobernador de Tamaulipas, señalando que lo que publiqué en mi artículo es sumamente falso. Ese es su punto de vista, pero yo tengo fuentes muy confiables que aseguran que su visa está cancelada y que cuenta con un permiso especial para ingresar a Estados Unidos”, Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times

🚨#ÚltimaHora | Américo Villarreal responde a Los Ángeles Times y rechaza que esté siendo investigado; “Mantengo firme mi artículo”, me dice Steve Fisher (@Stevelfisher).



➡️El periodista de @latimes defiende que Alfonso Durazno y Américo Villarreal no tienen visa y que cuentan… pic.twitter.com/d0aiJZZEsU — Azucena Uresti (@azucenau) June 3, 2026

Las declaraciones de Fisher surgen días después de la publicación del reportaje de Los Angeles Times, en el que se señala que las visas estadounidenses de Alfonso Durazo y Américo Villarreal habrían sido retiradas debido a supuestas investigaciones en su contra.

Según la publicación, ambos gobernadores únicamente contarían con permisos especiales para ingresar a territorio estadounidense.

Steve Fisher asegura que Américo Villarreal ingresa a Estados Unidos acompañado por escoltas

En la misma entrevista, Steve Fisher afirmó que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, al presuntamente no contar con una visa vigente de Estados Unidos, ingresa al país en algunas ocasiones acompañado por escoltas.

De acuerdo con el periodista, autoridades estadounidenses serían las encargadas de acompañar al mandatario tamaulipeco desde la frontera con México hasta su destino dentro de territorio estadounidense.

“Además, cuando llega a la frontera para entrar a Estados Unidos, en ocasiones es escoltado por autoridades desde la frontera hasta su destino; autoridades de Estados Unidos” Steve Fisher, periodista de Los Angeles Times

Asimismo, Fisher señaló que cuando el gobierno estadounidense revoca una visa por presuntos vínculos con el crimen organizado o con grupos designados como organizaciones terroristas, resulta extremadamente complicado recuperar ese permiso migratorio.

Gobierno de Tamaulipas rechaza versión de Los Angeles Times sobre la visa de Américo Villarreal

Por su parte, Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, rechazó categóricamente la publicación de Los Angeles Times que señalaba la presunta revocación de la visa de Américo Villarreal.

El funcionario sostuvo que no existen documentos, expedientes, resoluciones oficiales ni evidencia verificable que respalden la información publicada por el periódico estadounidense.

En ese sentido, aseguró que Los Angeles Times no ha presentado pruebas que sustenten las afirmaciones realizadas en el reportaje sobre el gobernador tamaulipeco, quien también envió un desmentido directo al periodista Steve Fisher.