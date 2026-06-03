Gerardo Algarín Hernández es el vocero del Gobierno de Tamaulipas de 2022 a 2028, quién desmintió el retiro de la visa estadounidense de Américo Villarreal.

Tras la publicación del periódico estadounidense Los Angeles Times, que planteaba que el gobernador de Tamaulipas le fue retirada la visa de parte de Estados Unidos por una presunta investigación en su contra, su vocero salió a aclarar dicha información.

Por lo que te compartimos quién es Gerardo Algarín con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Gerardo Algarín?

Gerardo Algarín es el vocero del Gobierno de Tamaulipas de 2022 a 2028.

El funcionario de comunicación social de Tamaulipas publicó desde su cuenta oficial en X, el desmentido de la información de Los Angeles Times sobre el retiro de la visa estadounidense a Américo Villarreal.

Esta es una de las pocas publicaciones hechas por Algarín, quién mantiene un perfil bajo y profesional en redes sociales e internet.

¿Qué edad tiene Gerardo Algarín?

Al momento se desconoce la edad exacta de Gerardo Algarín, el vocero del Gobierno de Tamaulipas, pero se sabe que su cumpleaños es el 1 de junio.

¿Quién es su esposa de Gerardo Algarín?

Tampoco se sabe quién podría ser la esposa de Gerardo Algarín, quién mantiene su vida sentimental en privado.

¿Qué signo zodiacal es Gerardo Algarín?

Al tener marcado en el calendario el 1 de junio como su fecha de nacimiento, se sabe que Gerardo Algarín es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Gerardo Algarín?

La vida personal de Gerardo Algarín, el vocero del Gobierno de Tamaulipas no es pública por que se mantiene en total privacidad si tiene hijos o no.

¿Qué estudió Gerardo Algarín?

Aunque no queda claro con exactitud cuáles son sus estudios de Gerardo Algarín, el mismo funcionario se describe en la plataforma de Linked In como estratega y consultor en comunicación política y empresarial.

Además de asegurar que cuenta con estudios universitarios desde su página oficial.

¿En qué ha trabajado Gerardo Algarín?

La carrera en comunicación política de Gerardo Algarín ha sido amplia pasando por jefaturas de comunicación social, consultor freelance y ahora como vocero del Gobierno de Tamaulipas.

De acuerdo con su perfil profesional en Linked In y su página oficial el funcionario ha tenido como experiencia distintos cargos como: