Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado por Morena, minimizó señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos. Asimismo, justificó el supuesto retiro de visas a Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

Los Ángeles Times aseguró el pasado miércoles 3 de junio que Estados Unidos le había retirado la visa a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

Esta supuesta acción se suma a los señalamientos por nexos con el crimen organizado contra funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.

Ramírez Cuéllar minimiza señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios

Según información de Los Angeles Times, los gobernadores de Sonora y Tamaulipas serían investigados por presuntos nexos con el crimen organizado. Dichas acusaciones ya fueron desacreditadas.

Ante esta situación, Alfonso Ramírez Cuéllar fue cuestionado sobre las acusaciones contra funcionarios que pertenecen a su partido.

Alfonso Ramírez Cuéllar (Redes Sociales)

Ramírez Cuéllar se mostró despreocupado y asegura que México ha cooperado con los procesos institucionales tras las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios.

“Hemos cumplido, tenemos plazos, la Fiscalía tiene abierto un proceso, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) tiene también tiene bloqueadas las cuentas” Alfonso Ramírez Cuéllar

El diputado por Morena explica que las autoridades ya investigan las acusaciones contra los funcionarios señalados por nexos con el crimen organizado, entre otros delitos como portación de armas.

“Estamos cumpliendo con todos los proceso”, reiteró Alfonso Ramirez Cuéllar.

Ramírez Cuéllar justifica supuesto retiro de visas a Durazo y Villarreal

Sobre el presunto retiro de visas a Alfonso Durazo y Américo Villarreal, Ramírez Cuéllar expresó que existen diversas situaciones por las que se puede cancelar la visa.

Alfonso Ramírez Cuéllar mencionó que el retiro de las visas no debe ser una situación que cause polémica o alarme.

“Si a alguien le quitan la visa puede ser por muchos motivos, tampoco es para alarmarnos” Alfonso Ramírez Cuéllar

El diputado espera que las autoridades migratorias de Estados Unidos revelen los motivos por los que supuestamente retiraron las visas a los gobernadores.