Brighite Granados, dirigente de Morena en el estado de Chihuahua, confirmó que le cancelaron su visa de Estados Unidos y explicó la razón por la que se quedó sin el documento.

En conferencia de prensa, la líder estatal morenista reveló que al intentar cruzar a Estados Unidos, autoridades migratorias le retiraron la visa debido a una multa de tránsito no pagada.

“Se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente en el estado de Nuevo México” Brighite Granados. Dirigente de Morena en Chihuahua

Ante lo ocurrido, Brighite Granados dijo respetar la determinación de las autoridades estadounidenses, pero advirtió que no se debe dejar de lado el contexto político que vive la oposición en Chihuahua.

Brighite Granados explica motivo por el que le cancelaron su visa a Estados Unidos

El miércoles 3 de junio trascendió que autoridades de Estados Unidos cancelaron la visa de la dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Chihuahua, Brighite Granados.

En medio de las versiones, la propia Brighite Granados ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó que las autoridades migratorias le retiraron el documento para ingresar al país.

Sin embargo, explicó que la cancelación de su visa no fue por motivos relacionados con temas de seguridad o investigaciones en su contra, sino por una multa de tránsito.

“Al llegar al puerto de entrada, se me indicó que pasaría a una segunda revisión y ya en las oficinas se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente en el estado de Nuevo México” Brighite Granados. Dirigente de Morena en Chihuahua

A la que sí le quitaron la visa de EEUU fue a la dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados.



Dice ella que se la cancelaron por una infracción de tránsito de hace 10 años y por ser crítica de la gobernadora. *guiño, guiño* 👇 pic.twitter.com/UlfdVpTMFW — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) June 3, 2026

Sobre ello, la dirigente de Morena en Chihuahua detalló que fue la tarde del 27 de mayo cuando al intentar ingresar a Estados Unidos, se le notificó sobre la multa que no ha cubierto.

En su explicación, refirió que al pasar a una segunda revisión, se le informó de la cancelación del documento por una infracción que se le impuso hace cerca de 10 años en Nuevo México.

Brighite Granados niega implicación política en cancelación de su visa

Al explicar el motivo por el que autoridades migratorias de Estados Unidos cancelaron su visa, Brighite Granados rechazó que la medida se debe a una investigación en su contra.

En torno al punto, la dirigente estatal de Morena refirió que a pesar de la multa de tránsito que data de hace unos 10 años, ha ingresado a Estados Unidos de forma totalmente legal.

En ese mismo sentido, Brighite Granados destacó que nunca ha atravesado por problemas legales ni en territorio mexicano y mucho menos en Estados Unidos.

Por lo anterior, dijo que si bien respeta la medida en su contra, debe aclarar que no hay implicaciones políticas, además de señalar el contexto de presión bajo el que se encuentra la oposición en Chihuahua.