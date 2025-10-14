La presidente de México de Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, ha reaccionado a la acción de Estados Unidos tras revocar visas a 50 políticos y funcionarios, asegurando que el gobierno mexicano no tiene información oficial.

“No tenemos información, el gobierno de los Estados Unidos fue claro en eso que fue una información personal”. Claudia Sheinbaum

Al argumentar Claudia Sheinbaum que la información sobre la revocación de Estados Unidos de visas a 50 políticos y funcionarios se hizo de manera personal a los afectados.

“Quién lo sabe es la persona que le pudieron haber retirado la visa, no es una información que compartan con el gobierno de México, porque es información personal”. Claudia Sheinbaum

Pues de ser pública la información sobre la revocación de visas en Estados Unidos tendría que implicar una investigación, expresó la presidenta de México.

“A menos que hubiera una investigación de seguridad pública, pero es información que hace Estados Unidos a través de la embajada o el consulado a los afectados”. Claudia Sheinbaum

Visas a 50 políticos y funcionarios fueron revocadas por Estados Unidos

Según información de la agencia de noticias Reuters, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas a 50 políticos y funcionarios mexicanos.

Acción de Estados Unidos que se da en medio de su guerra contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos.

Ante ello, una fuente en anonimato, precisó que la revocación de visas por parte de Estados Unidos se aplicó a más de 50 políticos del partido Morena. Mientras que una docena más a funcionarios de otros partidos políticos de México

Asimismo, según las fuentes la explicación que les dieron para revocar sus visas fue era un indicativo de la voluntad del presidente Donald Trump de 79 años de edad, de usar la herramienta diplomática para lograr objetivos políticos.