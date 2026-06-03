El Gobierno de Tamaulipas rechaza de manera categórica la investigación contra Américo Villarreal y retiro de la visa de Estados Unidos.

Gerardo Algarín, coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas niega la publicación del periódico estadounidense Los Angeles Times, donde señalaba al gobernador Américo Villarreal de no tener su visa y solo contar con un permiso especial para ingresar a Estados Unidos.

En respuesta, el coordinador señaló que no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado.

Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya.



Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. (1/2) — gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026

No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado.



Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas. (2/2) — gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026

Gobierno de Tamaulipas pide no convertir rumores en hechos tras presunta investigación contra Américo Villarreal

En este mismo desmentido, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas pidió no convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos tras la presunta investigación contra Américo Villarreal.

Asimismo, en otro comunicado del Gobierno de Tamaulipas agregó que les resulta inamisible que acusaciones de dicha gravedad sean dadas por ciertas sin presentar una sola evidencia verificable.

Además apuntaron que la responsabilidad periodística exige rigor, sustento y respeto por los hechos y no la construcción narrativa en este caso.

En consecuencia hicieron un llamado respetuoso pero firme para que cualquier señalamiento futuro relacionado con el gobernador Américo Villarreal sea acompañado de pruebas.

Américo Villarreal responde a Los Ángeles Times por el presunto retiro de su visa

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal respondió a la publicación de Los Ángeles Times por el presunto retiro de su visa, asegurando que los puntos expuestos por el periódico estadounidense eran completamente falsos.

Así lo reveló Steve Fisher, periodista que publicó dicha información, y quién agradeció la respuesta de Américo Villarreal, sin embargo señaló que mantiene sus fuentes en entrevista con Azucena Uresti por Radio Fórmula.

El periodista insiste que el gobernador de Tamaulipas cuando ingresa a Estados Unidos lo hace acompañado de escoltas que lo siguen desde la frontera hasta su destino.