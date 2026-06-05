Roberto Velasco aseguró que Estados Unidos no ha notificado a México sobre el presunto retiro de visas a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

“No, no tenemos ninguna comunicación oficial al respecto, ni extraoficial, no es un tema del que haya alguna comunicación por parte de Estados Unidos.” Roberto Velasco, canciller de México

Durante una conferencia de prensa junto al canciller alemán Johann Wadephul, el secretario de Relaciones Exteriores respondió a la publicación de Los Ángeles Times, que señaló a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En ese sentido, el canciller de México subrayó que no existe comunicación oficial sobre las visas de los gobernadores y destacó que el diálogo con Estados Unidos se mantiene cordial y respetuoso.

Asegura Roberto Velasco que Estados Unidos no ha notificado retiro de visas a Durazo y Villarreal

Este jueves 4 de junio, Roberto Velasco aseguró que Estados Unidos no ha notificado sobre el retiro de visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas.

Las declaraciones del canciller fueron respuesta al cuestionamiento sobre la información que publicó Los Angeles Times el miércoles 3 de junio de 2026.

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

Donde el diario publicó que Alfonso Durazo y Américo Villarreal son investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado y robo de combustible.

Por lo que de acuerdo con la investigación periodísticas, sus visas les fueron retiradas, aunque ambos ingresan a Estados Unidos de forma regular al estar en programas de cooperación con las autoridades de ese país.

Sin embargo, Roberto Velasco fue enfático al señalar que no hay comunicación por parte de las autoridades estadounidenses acerca de la revocación de visas a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

El secretario de Relaciones Exteriores puntualizó que el tono de las conversaciones con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha sido de respeto, cordialidad y amistad entre ambos países.