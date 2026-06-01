Claudia Sheinbaum llamó el 1 de junio de 2026 a los políticos mexicanos a defender sus convicciones “sin zigzaguear” frente a las presiones de Estados Unidos.

“Hay que decir la verdad, hay que ser valiente (…) Hay que defender lo que se piensa y no hay que zigzaguear en eso. porque si estás un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, pues no quedas bien con nadie. Y aquí hay que quedar bien con el pueblo de México, nada más, con la historia y con la nación" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En respuesta a Julián Mazoy en la mañanera, Claudia Sheinbaum advirtió que el temor a perder una visa no debe condicionar opiniones ni decisiones políticas.

En ese sentido, la presidenta señaló que la revocación masiva de visados puede ser una táctica de injerencia extranjera y pidió actuar con valentía y coherencia, priorizando el compromiso con el pueblo de México, la historia y la nación.

Claudia Sheinbaum llama a los políticos mexicanos a no “zigzaguear” y defender sus posturas

Durante la conferencia del Pueblo del 1 de junio, Claudia Sheinbaum solicitó a los políticos mexicanos actuar con valentía y defender la soberanía nacional frente a las presiones de Estados Unidos.

Enfatizó la importancia de la claridad y la coherencia pues considera que quien intenta estar “un poquito aquí y un poquito allá” termina por no quedar bien con nadie.

Claudia Sheinbaum subrayó que los representantes públicos deben mantener una postura consecuente y firme para servir al pueblo mexicano sin subordinarse a intereses externos.

Argumentó que los representantes populares deben actuar con valentía y claridad en sus convicciones, priorizando el compromiso con el pueblo de México por encima de cualquier beneficio migratorio o presión externa de EU.

Claudia Sheinbaum sostiene que asumir riesgos es una parte intrínseca de la actividad política: “hay que tener valentía cuando se entra a la política”.

“No puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa, hay que tener valentía cuando se entra a la política” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Para la mandataria la verdadera valentía implica que el único compromiso del servidor público sea con el pueblo de México, la historia y la nación.

Claudia Sheinbaum destacó que la valentía no es solo un rasgo de carácter, sino un deber ético del representante popular para garantizar que las decisiones nacionales se tomen de manera autónoma.

Claudia Sheinbaum pide a los legisladores a no temer el retiro de visas y defender sus posturas frente a EU

Claudia Sheinbaum calificó la revocación masiva de visados como una posible táctica de injerencia extranjera en los asuntos internos de México y un mecanismo de presión electoral.

Destacó que estas acciones pueden condicionar la libertad de expresión y la independencia de los legisladores mexicanos.

Claudia Sheinbaum señaló que si un legislador limita su opinión, ajusta su discurso o modifica el sentido de su voto por temor a perder su visa, se está permitiendo una forma de intervención extranjera en los asuntos internos del país, destacó que este tipo de presión “raya en la traición a México”.

“Lo más importante en un legislador. Si lo ven, yo ayer en el final del discurso dije ‘podemos tener diferencias aquí adentro en México’, pero ya pedir la intervención extranjera ya es otra cosa. Eso ya raya en la traición a México. Entonces en México decidimos los mexicanos y no puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Cuestionó la opacidad del gobierno de Estados Unidos, que no informa públicamente las razones ni los nombres de los afectados, notificando solo de manera individual.

Esta falta de claridad le hace dudar sobre cuáles son las “verdaderas razones” detrás de estas medidas.

“Tenemos derecho a dudar, a cuestionarlo, ¿cuál es la verdadera razón de quitar una visa?” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta hizo un llamado a que los políticos estadounidenses dejen de utilizar a México como una “piñata” en sus propias disputas electorales, defendiendo que la soberanía nacional no debe subordinarse a intereses políticos de otro país.

“México no debe ser usado como piñata en una disputa electoral ajena. Colaboramos, pero no nos subordinamos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México