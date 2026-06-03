El Significant Public Benefit Parole (SPBP) es una figura migratoria utilizada por el gobierno de Estados Unidos para permitir el ingreso temporal de personas extranjeras cuando su presencia representa un beneficio público significativo para el país, mas no es una visa.

Como se dijo, este mecanismo no equivale a una visa ni otorga un estatus migratorio permanente, pero sí permite la entrada legal bajo circunstancias específicas.

Administrado por las autoridades migratorias estadounidenses, el SPBP se concede caso por caso y suele emplearse en situaciones excepcionales donde la participación o presencia de una persona resulta necesaria para intereses gubernamentales, judiciales o de seguridad nacional.

¿Qué es el Significant Public Benefit Parole?

El Significant Public Benefit Parole es una autorización temporal que permite a una persona extranjera ingresar o permanecer en Estados Unidos por razones consideradas de interés público.

Su aplicación está reservada para casos particulares en los que la presencia del beneficiario resulta necesaria para cumplir objetivos relacionados con la seguridad, la justicia o la aplicación de la ley.

Cada solicitud es evaluada individualmente por las autoridades migratorias antes de determinar si procede o no el otorgamiento del permiso.

¿Quién puede solicitar el Significant Public Benefit Parole?

El Significant Public Benefit Parole es un permiso puede ser solicitado por agencias gubernamentales de Estados Unidos en favor de una persona extranjera cuya presencia sea considerada de interés público.

Entre los casos más comunes se encuentran:

Testigos clave en investigaciones criminales

Colaboradores en procesos judiciales

Víctimas que apoyan pesquisas oficiales

Personas cuya participación sea relevante para operaciones de seguridad o aplicación de la ley

La solicitud debe estar respaldada por una entidad gubernamental que justifique el beneficio público derivado del ingreso temporal del extranjero. Las autoridades migratorias evalúan cada petición de manera individual antes de emitir una decisión.

¿Cómo funciona el Significant Public Benefit Parole?

El proceso del Significant Public Benefit Parole inicia cuando una agencia gubernamental presenta la solicitud correspondiente ante las autoridades migratorias; posteriormente, se analiza la relevancia del caso y el beneficio público que podría generar la presencia del extranjero.

Si es aprobado, el permiso tiene una duración limitada y puede extenderse o cancelarse según las circunstancias.

Sin embargo, recibir un Significant Public Benefit Parole no garantiza la obtención de una residencia permanente ni de otros beneficios migratorios en el futuro.